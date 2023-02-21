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Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время
Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, заявил, что выступает в сложное и рубежное для России время, в период кардинальных... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:07
2023-02-21T12:26
россия
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, заявил, что выступает в сложное и рубежное для России время, в период кардинальных перемен во всем мире.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России."С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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353
60
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Путин: "Я выступаю в сложное и рубежное для России время, период кардинальных перемен во всем мире"
Путин: "Я выступаю в сложное и рубежное для России время, период кардинальных перемен во всем мире"
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россия, политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
12:07 21.02.2023 (обновлено: 12:26 21.02.2023)
 
Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время

Путин заявил, что выступает с посланием парламенту в сложное и рубежное для России время

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, заявил, что выступает в сложное и рубежное для России время, в период кардинальных перемен во всем мире.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России.
"С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность", - сказал президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РоссияПолитикаВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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