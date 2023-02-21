https://ria.ru/20230221/poslanie-1853371654.html

Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время

Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время - РИА Новости, 21.02.2023

Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, заявил, что выступает в сложное и рубежное для России время, в период кардинальных... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:07

2023-02-21T12:07

2023-02-21T12:26

россия

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, заявил, что выступает в сложное и рубежное для России время, в период кардинальных перемен во всем мире.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России."С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230219/poslaniya-1852966630.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Я выступаю в сложное и рубежное для России время, период кардинальных перемен во всем мире" Путин: "Я выступаю в сложное и рубежное для России время, период кардинальных перемен во всем мире" 2023-02-21T12:07 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года