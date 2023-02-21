https://ria.ru/20230221/poslanie-1853350629.html
Депутатов проверяют перед посланием президента
Депутатов проверяют перед посланием президента - РИА Новости, 21.02.2023
Депутатов проверяют перед посланием президента
У депутатов в Госдуме перед посадкой в автобусы для отправки к месту послания президента РФ проверяют температуру, наличие металлических предметов и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:04
2023-02-21T11:04
2023-02-21T11:04
политика
россия
михаил матвеев
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. У депутатов в Госдуме перед посадкой в автобусы для отправки к месту послания президента РФ проверяют температуру, наличие металлических предметов и удостоверения, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев. "Движение депутатов на Послание началось. На выходе в автобусы у всех проверяют температуру, удостоверения, и что металлического в карманах", - написал депутат в своем телеграм-канале. По его словам, автобусы уже отправились в Гостиный двор. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, обратится с посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения пройдет в столичном Гостином дворе и начнется в полдень по московскому времени. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230221/putin-1853302607.html
https://ria.ru/20230221/poslaniya-1853142126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил матвеев, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Матвеев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Депутатов проверяют перед посланием президента
У депутатов перед посланием проверяют металлические предметы, температуру и удостоверения