https://ria.ru/20230221/poslanie-1853350629.html

Депутатов проверяют перед посланием президента

Депутатов проверяют перед посланием президента - РИА Новости, 21.02.2023

Депутатов проверяют перед посланием президента

У депутатов в Госдуме перед посадкой в автобусы для отправки к месту послания президента РФ проверяют температуру, наличие металлических предметов и... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:04

2023-02-21T11:04

2023-02-21T11:04

политика

россия

михаил матвеев

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. У депутатов в Госдуме перед посадкой в автобусы для отправки к месту послания президента РФ проверяют температуру, наличие металлических предметов и удостоверения, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев. "Движение депутатов на Послание началось. На выходе в автобусы у всех проверяют температуру, удостоверения, и что металлического в карманах", - написал депутат в своем телеграм-канале. По его словам, автобусы уже отправились в Гостиный двор. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, обратится с посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения пройдет в столичном Гостином дворе и начнется в полдень по московскому времени. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230221/putin-1853302607.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, михаил матвеев, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф