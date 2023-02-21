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Депутатов проверяют перед посланием президента - РИА Новости, 21.02.2023
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Депутатов проверяют перед посланием президента
Депутатов проверяют перед посланием президента - РИА Новости, 21.02.2023
Депутатов проверяют перед посланием президента
У депутатов в Госдуме перед посадкой в автобусы для отправки к месту послания президента РФ проверяют температуру, наличие металлических предметов и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:04
2023-02-21T11:04
политика
россия
михаил матвеев
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. У депутатов в Госдуме перед посадкой в автобусы для отправки к месту послания президента РФ проверяют температуру, наличие металлических предметов и удостоверения, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев. "Движение депутатов на Послание началось. На выходе в автобусы у всех проверяют температуру, удостоверения, и что металлического в карманах", - написал депутат в своем телеграм-канале. По его словам, автобусы уже отправились в Гостиный двор. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, обратится с посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения пройдет в столичном Гостином дворе и начнется в полдень по московскому времени. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230221/putin-1853302607.html
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политика, россия, михаил матвеев, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Матвеев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
11:04 21.02.2023
 
Депутатов проверяют перед посланием президента

У депутатов перед посланием проверяют металлические предметы, температуру и удостоверения

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. У депутатов в Госдуме перед посадкой в автобусы для отправки к месту послания президента РФ проверяют температуру, наличие металлических предметов и удостоверения, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.
"Движение депутатов на Послание началось. На выходе в автобусы у всех проверяют температуру, удостоверения, и что металлического в карманах", - написал депутат в своем телеграм-канале.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
00:04
Первое после начала СВО: Путин обратится с посланием Федеральному собранию
По его словам, автобусы уже отправились в Гостиный двор.
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, обратится с посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения пройдет в столичном Гостином дворе и начнется в полдень по московскому времени. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
01:02
Ежегодные послания президента России Федеральному Собранию
 
ПолитикаРоссияМихаил МатвеевВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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