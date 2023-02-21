https://ria.ru/20230221/porucheniya-1853520971.html

Моор: Тюменская область готова выполнить все поручения главы государства

Моор: Тюменская область готова выполнить все поручения главы государства - РИА Новости, 21.02.2023

Моор: Тюменская область готова выполнить все поручения главы государства

Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал глава государства в своем послании, заявил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:10

2023-02-21T18:10

2023-02-21T18:10

тюменская область

александр моор

тюменская область

владимир путин

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал глава государства в своем послании, заявил губернатор региона Александр Моор."Первое и главное впечатление от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию – мы уверены в себе и способны достичь всех наших целей. Важнейшая из них – безопасность и благополучие страны и ее граждан", - цитирует слова Моора его пресс-служба.Одним из важнейших посылов послания президента, по мнению губернатора, является констатация возможности прорыва по многим направлениям."Специальная военная операция будет доведена до логического завершения, до нашей Победы. При этом Россия не только не снижает темпы развития и экономики и социальной сферы, но и наращивает их", - отметил глава Тюменской области.Направлениями возможного прорыва губернатор считает промышленность, сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру, образование, науку, социальную поддержку россиян и многие другие сферы жизни."Мы – сильная страна, и наша сила – в сплоченности, правда – за нами. И это, несомненно, так. Наша общая правда – в каждом из нас", - сказал Моор.

https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853276834.html

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр моор, тюменская область, владимир путин, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года