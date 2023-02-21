https://ria.ru/20230221/porazhenie-1853430511.html
Запад хочет нанести России стратегическое поражение, заявил Путин
Запад хочет нанести России стратегическое поражение, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Запад хочет нанести России стратегическое поражение, заявил Путин
На Западе совсем не глупые люди сидят, они хотят нанести РФ стратегическое поражение и одновременно посещать с инспекциями наши военные объекты, заявил во... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:49
2023-02-21T13:49
2023-02-21T14:10
россия
безопасность
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
москва
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На Западе совсем не глупые люди сидят, они хотят нанести РФ стратегическое поражение и одновременно посещать с инспекциями наши военные объекты, заявил во вторник президент России Владимир Путин, комментируя решение Москвы о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).По его словам, на Западе заявляют, что "мол, нет никакой связи между проблематикой СНВ и, скажем, конфликтом на Украине, другими враждебными действиями в отношении нашей страны". При этом никто не скрывает, что России хотят нанести стратегическое поражение, подчеркнул президент."Это или верх лицемерия, цинизма, или верх глупости. Идиотами их не назовешь, они все-таки неглупые люди: нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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россия, безопасность, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, москва, украина
Россия, Безопасность, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Москва, Украина
13:49 21.02.2023 (обновлено: 14:10 21.02.2023)
Запад хочет нанести России стратегическое поражение, заявил Путин
Путин: Запад хочет нанести стратегическое поражение и проинспектировать военные объекты