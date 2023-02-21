https://ria.ru/20230221/pomosch-1853439061.html

Путин поблагодарил депутатов и регионы за помощь Донбассу

Путин поблагодарил депутатов и регионы за помощь Донбассу - РИА Новости, 21.02.2023

Путин поблагодарил депутатов и регионы за помощь Донбассу

Президент России Владимир Путин поблагодарил регионы и депутатов за помощь Донбассу и отметил, что сейчас на передовой находятся представители органов... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:50

2023-02-21T13:50

2023-02-21T14:12

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

россия

донбасс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил регионы и депутатов за помощь Донбассу и отметил, что сейчас на передовой находятся представители органов исполнительной власти разных уровней, все парламентские партии и общественные объединения собирают гуманитарную помощь на фронт. Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция. "В числе добровольцев, которые сейчас находятся на передовой есть и депутаты государственной думы, и региональных парламентов, представители органов исполнительной власти разных уровней, муниципалитетов, городов, районов, сельских поселений. Все парламентские партии, ведущие общественные объединения участвуют в сборе гуманитарных грузов, помогают фронту. Еще раз спасибо, спасибо за такую патриотическую позицию", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.

https://ria.ru/20230221/donbass-1853417009.html

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, донбасс