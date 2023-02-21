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Путин поблагодарил депутатов и регионы за помощь Донбассу - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/pomosch-1853439061.html
Путин поблагодарил депутатов и регионы за помощь Донбассу
Путин поблагодарил депутатов и регионы за помощь Донбассу - РИА Новости, 21.02.2023
Путин поблагодарил депутатов и регионы за помощь Донбассу
Президент России Владимир Путин поблагодарил регионы и депутатов за помощь Донбассу и отметил, что сейчас на передовой находятся представители органов... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:50
2023-02-21T14:12
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
донбасс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил регионы и депутатов за помощь Донбассу и отметил, что сейчас на передовой находятся представители органов исполнительной власти разных уровней, все парламентские партии и общественные объединения собирают гуманитарную помощь на фронт. Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция. "В числе добровольцев, которые сейчас находятся на передовой есть и депутаты государственной думы, и региональных парламентов, представители органов исполнительной власти разных уровней, муниципалитетов, городов, районов, сельских поселений. Все парламентские партии, ведущие общественные объединения участвуют в сборе гуманитарных грузов, помогают фронту. Еще раз спасибо, спасибо за такую патриотическую позицию", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.
https://ria.ru/20230221/donbass-1853417009.html
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия, Донбасс
13:50 21.02.2023 (обновлено: 14:12 21.02.2023)
 
Путин поблагодарил депутатов и регионы за помощь Донбассу

Президент Путин поблагодарил депутатов и регионы за помощь Донбассу

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил регионы и депутатов за помощь Донбассу и отметил, что сейчас на передовой находятся представители органов исполнительной власти разных уровней, все парламентские партии и общественные объединения собирают гуманитарную помощь на фронт.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. В начале послания президент сказал, что год назад для защиты исторических земель и обеспечения безопасности людей была начата специальная военная операция.
"В числе добровольцев, которые сейчас находятся на передовой есть и депутаты государственной думы, и региональных парламентов, представители органов исполнительной власти разных уровней, муниципалитетов, городов, районов, сельских поселений. Все парламентские партии, ведущие общественные объединения участвуют в сборе гуманитарных грузов, помогают фронту. Еще раз спасибо, спасибо за такую патриотическую позицию", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:24Специальная военная операция на Украине
Родившиеся в Донбассе должны стать опорой новых регионов, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
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