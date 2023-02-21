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СМИ: глава ЦРУ предупреждал Зеленского о возможном сокращении помощи - РИА Новости, 21.02.2023
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СМИ: глава ЦРУ предупреждал Зеленского о возможном сокращении помощи
СМИ: глава ЦРУ предупреждал Зеленского о возможном сокращении помощи - РИА Новости, 21.02.2023
СМИ: глава ЦРУ предупреждал Зеленского о возможном сокращении помощи
Директор ЦРУ Уильям Бернс в январе предупреждал Владимира Зеленского о том, что размеры американской помощи Украине могут сократиться, сообщает европейское... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:29
2023-02-21T13:53
в мире
украина
россия
сергей лавров
киев
уильям бернс
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс в январе предупреждал Владимира Зеленского о том, что размеры американской помощи Украине могут сократиться, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на двух украинских чиновников. "Чиновники также подтвердили сообщение о том, что в январе Бернс настоятельно призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее продвинуться на поле боя, потому что масштабы военной помощи могут начать снижаться", - говорится в сообщении издания. Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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в мире, украина, россия, сергей лавров, киев, уильям бернс, владимир зеленский, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Киев, Уильям Бернс, Владимир Зеленский, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
13:29 21.02.2023 (обновлено: 13:53 21.02.2023)
 
СМИ: глава ЦРУ предупреждал Зеленского о возможном сокращении помощи

Politico: глава ЦРУ Бернс предупреждал Зеленского о возможном сокращении помощи

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс в январе предупреждал Владимира Зеленского о том, что размеры американской помощи Украине могут сократиться, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на двух украинских чиновников.
"Чиновники также подтвердили сообщение о том, что в январе Бернс настоятельно призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее продвинуться на поле боя, потому что масштабы военной помощи могут начать снижаться", - говорится в сообщении издания.
Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:19
США обогнали Европу в суммарной помощи Украине
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровКиевУильям БернсВладимир ЗеленскийНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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