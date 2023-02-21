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В Липецкой области 10 тысяч учащихся обучат оказанию первой медпомощи - РИА Новости, 21.02.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230221/pomosch-1853397096.html
В Липецкой области 10 тысяч учащихся обучат оказанию первой медпомощи
В Липецкой области 10 тысяч учащихся обучат оказанию первой медпомощи - РИА Новости, 21.02.2023
В Липецкой области 10 тысяч учащихся обучат оказанию первой медпомощи
Правительство Липецкой области окажет содействие общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" (РКК) в обучении школьников и студентов... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:56
2023-02-21T12:56
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
российский красный крест
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ЛИПЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Правительство Липецкой области окажет содействие общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" (РКК) в обучении школьников и студентов оказанию первой медицинской помощи, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с председателем организации Павлом Савчуком.По его словам, гуманитарная организация проводит уроки по оказанию первой помощи для школьников и студентов. В этом году в Липецкой области планируется обучить около 10 тысяч человек. Для этого добровольцам требуется просторное помещение, и правительство региона окажет содействие в этом и других вопросах.Артамонов отметил, что добровольцы РКК помогают разным категориям людей. Например, совместно со специалистами Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями сотрудники РКК проводят акции по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекции, ведут Школу пациента и группы взаимной поддержки для людей, живущих с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом."Добровольчество, особенно сейчас, очень важно. Все, что делают волонтеры "Красного креста", для нас очень ценно. Мы поддержим организацию во всех начинаниях", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, российский красный крест
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Российский Красный Крест
12:56 21.02.2023
 

В Липецкой области 10 тысяч учащихся обучат оказанию первой медпомощи

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиВ Липецкой области 10 тысяч учащихся обучат оказанию первой медпомощи
В Липецкой области 10 тысяч учащихся обучат оказанию первой медпомощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
В Липецкой области 10 тысяч учащихся обучат оказанию первой медпомощи
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Правительство Липецкой области окажет содействие общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" (РКК) в обучении школьников и студентов оказанию первой медицинской помощи, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с председателем организации Павлом Савчуком.
По его словам, гуманитарная организация проводит уроки по оказанию первой помощи для школьников и студентов. В этом году в Липецкой области планируется обучить около 10 тысяч человек. Для этого добровольцам требуется просторное помещение, и правительство региона окажет содействие в этом и других вопросах.
Артамонов отметил, что добровольцы РКК помогают разным категориям людей. Например, совместно со специалистами Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями сотрудники РКК проводят акции по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекции, ведут Школу пациента и группы взаимной поддержки для людей, живущих с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
"Добровольчество, особенно сейчас, очень важно. Все, что делают волонтеры "Красного креста", для нас очень ценно. Мы поддержим организацию во всех начинаниях", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 16:01Липецкая область
Липецкие НКО получили 15 млн рублей на социальные проекты
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьРоссийский Красный Крест
 
 
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