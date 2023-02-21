https://ria.ru/20230221/pomosch-1853397096.html

В Липецкой области 10 тысяч учащихся обучат оказанию первой медпомощи

В Липецкой области 10 тысяч учащихся обучат оказанию первой медпомощи - РИА Новости, 21.02.2023

В Липецкой области 10 тысяч учащихся обучат оказанию первой медпомощи

Правительство Липецкой области окажет содействие общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" (РКК) в обучении школьников и студентов... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:56

2023-02-21T12:56

2023-02-21T12:56

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

российский красный крест

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ЛИПЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Правительство Липецкой области окажет содействие общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" (РКК) в обучении школьников и студентов оказанию первой медицинской помощи, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с председателем организации Павлом Савчуком.По его словам, гуманитарная организация проводит уроки по оказанию первой помощи для школьников и студентов. В этом году в Липецкой области планируется обучить около 10 тысяч человек. Для этого добровольцам требуется просторное помещение, и правительство региона окажет содействие в этом и других вопросах.Артамонов отметил, что добровольцы РКК помогают разным категориям людей. Например, совместно со специалистами Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями сотрудники РКК проводят акции по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекции, ведут Школу пациента и группы взаимной поддержки для людей, живущих с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом."Добровольчество, особенно сейчас, очень важно. Все, что делают волонтеры "Красного креста", для нас очень ценно. Мы поддержим организацию во всех начинаниях", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230217/sotsproekty-1852713739.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, российский красный крест