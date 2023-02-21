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Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО - РИА Новости, 21.02.2023
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Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО
Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО - РИА Новости, 21.02.2023
Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО
Президент США Джо Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО на территории республики, заявил глава бюро международной политики... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:01
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в мире
польша
сша
варшава
марчин пшидач
джо байден
нато
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ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО на территории республики, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN. Байден прибыл в Польшу в понедельник и останется в Варшаве до среды. "Мы будем говорить об усиленном присутствии НАТО, в том числе инфраструктурного", - сказал Пшидач. "То, что удалось получить после 2016 года, после саммита в Варшаве, - персональное присутствие войск США и НАТО, а это более 10 тысяч человек союзных войск сегодня в Польше, - это большой успех польской дипломатии и господина президента. В то же время сегодня уже пора наполнять содержанием все эти обязательства", - пояснил он.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853299382.html
https://ria.ru/20230215/nato-1852263787.html
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в мире, польша, сша, варшава, марчин пшидач, джо байден, нато
В мире, Польша, США, Варшава, Марчин Пшидач, Джо Байден, НАТО
11:01 21.02.2023 (обновлено: 11:02 21.02.2023)
 
Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО

Канцелярия главы Польши: Байден обсудит с властями страны расширение инфраструктуры НАТО

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО на территории республики, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN.
Байден прибыл в Польшу в понедельник и останется в Варшаве до среды.
Президент США Джо Байден в аэропорту Жешув-Ясенка в Польше. 20 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 23:07
Байден прибыл в Польшу, пишут СМИ
"Мы будем говорить об усиленном присутствии НАТО, в том числе инфраструктурного", - сказал Пшидач.
"То, что удалось получить после 2016 года, после саммита в Варшаве, - персональное присутствие войск США и НАТО, а это более 10 тысяч человек союзных войск сегодня в Польше, - это большой успех польской дипломатии и господина президента. В то же время сегодня уже пора наполнять содержанием все эти обязательства", - пояснил он.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 19:24
Польша предложила создать оружейные склады НАТО на восточном фланге альянса
 
В миреПольшаСШАВаршаваМарчин ПшидачДжо БайденНАТО
 
 
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