https://ria.ru/20230221/polsha-1853350032.html

Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО

Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО - РИА Новости, 21.02.2023

Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО

Президент США Джо Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО на территории республики, заявил глава бюро международной политики... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:01

2023-02-21T11:01

2023-02-21T11:02

в мире

польша

сша

варшава

марчин пшидач

джо байден

нато

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ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО на территории республики, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN. Байден прибыл в Польшу в понедельник и останется в Варшаве до среды. "Мы будем говорить об усиленном присутствии НАТО, в том числе инфраструктурного", - сказал Пшидач. "То, что удалось получить после 2016 года, после саммита в Варшаве, - персональное присутствие войск США и НАТО, а это более 10 тысяч человек союзных войск сегодня в Польше, - это большой успех польской дипломатии и господина президента. В то же время сегодня уже пора наполнять содержанием все эти обязательства", - пояснил он.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853299382.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852263787.html

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варшава

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Дарья Буймова

в мире, польша, сша, варшава, марчин пшидач, джо байден, нато