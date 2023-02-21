https://ria.ru/20230221/polsha-1853350032.html
Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО
Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО - РИА Новости, 21.02.2023
Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО
Президент США Джо Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО на территории республики, заявил глава бюро международной политики... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:01
2023-02-21T11:01
2023-02-21T11:02
в мире
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сша
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марчин пшидач
джо байден
нато
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ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО на территории республики, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN. Байден прибыл в Польшу в понедельник и останется в Варшаве до среды. "Мы будем говорить об усиленном присутствии НАТО, в том числе инфраструктурного", - сказал Пшидач. "То, что удалось получить после 2016 года, после саммита в Варшаве, - персональное присутствие войск США и НАТО, а это более 10 тысяч человек союзных войск сегодня в Польше, - это большой успех польской дипломатии и господина президента. В то же время сегодня уже пора наполнять содержанием все эти обязательства", - пояснил он.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853299382.html
https://ria.ru/20230215/nato-1852263787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, варшава, марчин пшидач, джо байден, нато
В мире, Польша, США, Варшава, Марчин Пшидач, Джо Байден, НАТО
11:01 21.02.2023 (обновлено: 11:02 21.02.2023)
Байден обсудит с руководством Польши расширение инфраструктуры НАТО
Канцелярия главы Польши: Байден обсудит с властями страны расширение инфраструктуры НАТО