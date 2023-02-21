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Патрушев рассказал о темах переговоров с членом Политбюро ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 21.02.2023
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Патрушев рассказал о темах переговоров с членом Политбюро ЦК КПК Ван И
Патрушев рассказал о темах переговоров с членом Политбюро ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 21.02.2023
Патрушев рассказал о темах переговоров с членом Политбюро ЦК КПК Ван И
С главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И будет обсуждаться ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:26
2023-02-21T17:46
политика
николай патрушев
ван и (политик)
россия
китай
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. С главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И будет обсуждаться ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие вопросы, интересующие РФ и КНР, сообщил во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи с Ван И."Что касается нашей сегодняшней встречи, то мы с вами обсудим ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие вопросы, интересующие стороны. Убежден, что это будет способствовать еще большей консолидации наших подходов и сплочению в деле решения общих задач", - сказал секретарь Совбеза.
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политика, николай патрушев, ван и (политик), россия, китай
Политика, Николай Патрушев, Ван И (политик), Россия, Китай
17:26 21.02.2023 (обновлено: 17:46 21.02.2023)
 
Патрушев рассказал о темах переговоров с членом Политбюро ЦК КПК Ван И

Секретарь Совбеза Патрушев: Китай и Россия имеют близкие подходы к решению проблем

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. С главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И будет обсуждаться ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие вопросы, интересующие РФ и КНР, сообщил во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи с Ван И.
"Что касается нашей сегодняшней встречи, то мы с вами обсудим ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие вопросы, интересующие стороны. Убежден, что это будет способствовать еще большей консолидации наших подходов и сплочению в деле решения общих задач", - сказал секретарь Совбеза.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 17:25
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Патрушев
 
ПолитикаНиколай ПатрушевВан И (политик)РоссияКитай
 
 
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