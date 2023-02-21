https://ria.ru/20230221/politika-1853508324.html
Патрушев рассказал о темах переговоров с членом Политбюро ЦК КПК Ван И
Патрушев рассказал о темах переговоров с членом Политбюро ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 21.02.2023
Патрушев рассказал о темах переговоров с членом Политбюро ЦК КПК Ван И
С главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И будет обсуждаться ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:26
2023-02-21T17:26
2023-02-21T17:46
политика
николай патрушев
ван и (политик)
россия
китай
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. С главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И будет обсуждаться ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие вопросы, интересующие РФ и КНР, сообщил во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи с Ван И."Что касается нашей сегодняшней встречи, то мы с вами обсудим ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие вопросы, интересующие стороны. Убежден, что это будет способствовать еще большей консолидации наших подходов и сплочению в деле решения общих задач", - сказал секретарь Совбеза.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, николай патрушев, ван и (политик), россия, китай
Политика, Николай Патрушев, Ван И (политик), Россия, Китай
17:26 21.02.2023 (обновлено: 17:46 21.02.2023)
Патрушев рассказал о темах переговоров с членом Политбюро ЦК КПК Ван И
Секретарь Совбеза Патрушев: Китай и Россия имеют близкие подходы к решению проблем
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. С главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И будет обсуждаться ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие вопросы, интересующие РФ и КНР, сообщил во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи с Ван И.
"Что касается нашей сегодняшней встречи, то мы с вами обсудим ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие вопросы, интересующие стороны. Убежден, что это будет способствовать еще большей консолидации наших подходов и сплочению в деле решения общих задач", - сказал секретарь Совбеза.