https://ria.ru/20230221/politika-1853508324.html

Патрушев рассказал о темах переговоров с членом Политбюро ЦК КПК Ван И

Патрушев рассказал о темах переговоров с членом Политбюро ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 21.02.2023

Патрушев рассказал о темах переговоров с членом Политбюро ЦК КПК Ван И

С главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И будет обсуждаться ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:26

2023-02-21T17:26

2023-02-21T17:46

политика

николай патрушев

ван и (политик)

россия

китай

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. С главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И будет обсуждаться ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие вопросы, интересующие РФ и КНР, сообщил во вторник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе встречи с Ван И."Что касается нашей сегодняшней встречи, то мы с вами обсудим ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие вопросы, интересующие стороны. Убежден, что это будет способствовать еще большей консолидации наших подходов и сплочению в деле решения общих задач", - сказал секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20230221/miroporyadok-1853507864.html

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, николай патрушев, ван и (политик), россия, китай