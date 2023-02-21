https://ria.ru/20230221/politika-1853370160.html
США продолжают враждебную политику по отношению к России, заявили в Кремле
США продолжают враждебную политику по отношению к России, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2023
США продолжают враждебную политику по отношению к России, заявили в Кремле
США продолжает враждебную к России политику, это плохо, но нужно отдавать себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:02
2023-02-21T12:02
2023-02-21T12:07
дмитрий песков
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США продолжает враждебную к России политику, это плохо, но нужно отдавать себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."США продолжают враждебную к нам политику. Это плохо Нужно отдавать себе в этом отчет", - сказал Песков в интервью каналу "Звезда".
https://ria.ru/20230221/bayden-1853295371.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, сша, россия
Дмитрий Песков, США, Россия
12:02 21.02.2023 (обновлено: 12:07 21.02.2023)
США продолжают враждебную политику по отношению к России, заявили в Кремле
Песков: США продолжают враждебную политику по отношению к России