https://ria.ru/20230221/politika-1853370160.html

США продолжают враждебную политику по отношению к России, заявили в Кремле

США продолжают враждебную политику по отношению к России, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2023

США продолжают враждебную политику по отношению к России, заявили в Кремле

США продолжает враждебную к России политику, это плохо, но нужно отдавать себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:02

2023-02-21T12:02

2023-02-21T12:07

дмитрий песков

сша

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США продолжает враждебную к России политику, это плохо, но нужно отдавать себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."США продолжают враждебную к нам политику. Это плохо Нужно отдавать себе в этом отчет", - сказал Песков в интервью каналу "Звезда".

https://ria.ru/20230221/bayden-1853295371.html

сша

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, сша, россия