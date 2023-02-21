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США продолжают враждебную политику по отношению к России, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2023
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США продолжают враждебную политику по отношению к России, заявили в Кремле
США продолжают враждебную политику по отношению к России, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2023
США продолжают враждебную политику по отношению к России, заявили в Кремле
США продолжает враждебную к России политику, это плохо, но нужно отдавать себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:02
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дмитрий песков
сша
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США продолжает враждебную к России политику, это плохо, но нужно отдавать себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."США продолжают враждебную к нам политику. Это плохо Нужно отдавать себе в этом отчет", - сказал Песков в интервью каналу "Звезда".
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дмитрий песков, сша, россия
Дмитрий Песков, США, Россия
12:02 21.02.2023 (обновлено: 12:07 21.02.2023)
 
США продолжают враждебную политику по отношению к России, заявили в Кремле

Песков: США продолжают враждебную политику по отношению к России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США продолжает враждебную к России политику, это плохо, но нужно отдавать себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"США продолжают враждебную к нам политику. Это плохо Нужно отдавать себе в этом отчет", - сказал Песков в интервью каналу "Звезда".
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