https://ria.ru/20230221/pogibshie-1853458110.html

В ООН подсчитали число жителей Украины, погибших с 24 февраля 2022 года

В ООН подсчитали число жителей Украины, погибших с 24 февраля 2022 года - РИА Новости, 21.02.2023

В ООН подсчитали число жителей Украины, погибших с 24 февраля 2022 года

Более 8 тысяч мирных жителей были убиты и более 13 тысяч ранены на Украине с 24 февраля 2022 года, говорится в опубликованном отчёте на сайте Управления... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:13

2023-02-21T15:13

2023-02-21T15:13

специальная военная операция на украине

россия

украина

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ЖЕНЕВА, 21 фев – РИА Новости. Более 8 тысяч мирных жителей были убиты и более 13 тысяч ранены на Украине с 24 февраля 2022 года, говорится в опубликованном отчёте на сайте Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ). "Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сегодня выразил сожаление по поводу человеческих жертв… По меньшей мере 8 006 мирных жителей погибли и 13 287 получили ранения за последние 12 месяцев, в дополнение к многочисленным жизням, ранее унесенным в результате конфликта на востоке Украины", - говорится в документе. Организация не указывает, сколько мирных жителей погибли в результате действий киевского режима. Уточняется, что более 90% жертв среди гражданского населения приходится на взрывоопасное оружие. Согласно приведенным данным, мониторинговая миссия "получила информацию о 21 жертве среди гражданского населения – шести убитых и 15 раненых" в Крыму и Севастополе. "Кроме того, Управление располагает информацией о 160 жертвах среди гражданского населения – 30 убитых и 130 раненых - на территории Российской Федерации", - добавляется в отчёте. В конце ноября прошлого года в отчете УВКПЧ ООН отмечалось, что около 3,9 тысячи мирных жителей были убиты и 5,3 тысячи ранены в Донбассе с 24 февраля. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230221/donbass-1853384569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, оон