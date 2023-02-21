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Нетрезвый мужчина разбил стекло в поезде московского метро
Нетрезвый мужчина разбил стекло в поезде московского метро - РИА Новости, 21.02.2023
Нетрезвый мужчина разбил стекло в поезде московского метро
Нетрезвый мужчина разбил стекло поезда в московском метро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T09:15
2023-02-21T09:15
2023-02-21T10:34
происшествия
москва
ирина волк
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Нетрезвый мужчина разбил стекло поезда в московском метро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "После окончания посадки пассажиров к составу электропоезда подошел агрессивно настроенный мужчина, находившийся в состоянии опьянения. Несколькими ударами он разбил стекло закрывшихся дверей вагона. Очевидцами произошедшего стали полицейские полка по сопровождению поездов. Они незамедлительно задержали нетрезвого гражданина и доставили его в отдел полиции для разбирательства", — сказала она. Инцидент произошел на станции "Тверская" Замоскворецкой линии.Уголовное дело открыли по статье "Вандализм". Также на мужчину составили административный протокол за появление в пьяном виде в общественном месте.
https://ria.ru/20230210/metro-1851187949.html
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2023-02-21T09:15
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происшествия, москва, ирина волк
Происшествия, Москва, Ирина Волк
09:15 21.02.2023 (обновлено: 10:34 21.02.2023)
Нетрезвый мужчина разбил стекло в поезде московского метро
Нетрезвый мужчина разбил стекло в поезде на станции метро "Тверская" в Москве