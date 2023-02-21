https://ria.ru/20230221/poezd-1853326332.html

Нетрезвый мужчина разбил стекло в поезде московского метро

Нетрезвый мужчина разбил стекло в поезде московского метро - РИА Новости, 21.02.2023

Нетрезвый мужчина разбил стекло в поезде московского метро

Нетрезвый мужчина разбил стекло поезда в московском метро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T09:15

2023-02-21T09:15

2023-02-21T10:34

происшествия

москва

ирина волк

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Нетрезвый мужчина разбил стекло поезда в московском метро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. "После окончания посадки пассажиров к составу электропоезда подошел агрессивно настроенный мужчина, находившийся в состоянии опьянения. Несколькими ударами он разбил стекло закрывшихся дверей вагона. Очевидцами произошедшего стали полицейские полка по сопровождению поездов. Они незамедлительно задержали нетрезвого гражданина и доставили его в отдел полиции для разбирательства", — сказала она. Инцидент произошел на станции "Тверская" Замоскворецкой линии.Уголовное дело открыли по статье "Вандализм". Также на мужчину составили административный протокол за появление в пьяном виде в общественном месте.

https://ria.ru/20230210/metro-1851187949.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Когда не успел на поезд". Задержание дебошира на станции метро "Тверская" Когда не успел на поезд метро и очень расстроился... Утро, февраль, "Тверская". Впечатляет быстрота задержания. 2023-02-21T09:15 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, ирина волк