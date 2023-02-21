https://ria.ru/20230221/podgotovka-1853416451.html

Нидерланды направят 230 военных для участия в подготовке украинских войск

Нидерланды направят 230 военных для участия в подготовке украинских войск - РИА Новости, 21.02.2023

Нидерланды направят 230 военных для участия в подготовке украинских войск

Нидерланды направят 230 военнослужащих для участия в тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM), сообщило министерство обороны королевства. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:23

2023-02-21T13:23

2023-02-21T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

нидерланды

владимир путин

евросоюз

нато

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_33e41c593938fa87f78f8b396177f64c.jpg

ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Нидерланды направят 230 военнослужащих для участия в тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM), сообщило министерство обороны королевства. "Минобороны направит 230 военнослужащих для участия в учебной миссии Европейского Союза (EUMAM). Они будут обучать украинские штабы батальонов и бригад", - говорится в заявлении, распространенном голландским министерством обороны. В ведомстве подчеркнули, что цель EUMAM — обучить в этом году 30 тысяч украинских солдат. Миссия EUMAM была создана 17 октября 2022 года. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. Сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы. Нидерланды также в этом году планируют обучить в рамках программы "Интерфлекс" по подготовке и обучению украинских солдат в Великобритании ещё 400 украинских военных. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20230221/traty-1853376646.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

россия

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нидерланды, владимир путин, евросоюз, нато, сергей лавров, украина