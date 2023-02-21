Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды направят 230 военных для участия в подготовке украинских войск - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/podgotovka-1853416451.html
Нидерланды направят 230 военных для участия в подготовке украинских войск
Нидерланды направят 230 военных для участия в подготовке украинских войск - РИА Новости, 21.02.2023
Нидерланды направят 230 военных для участия в подготовке украинских войск
Нидерланды направят 230 военнослужащих для участия в тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM), сообщило министерство обороны королевства. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:23
2023-02-21T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нидерланды
владимир путин
евросоюз
нато
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_33e41c593938fa87f78f8b396177f64c.jpg
ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Нидерланды направят 230 военнослужащих для участия в тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM), сообщило министерство обороны королевства. "Минобороны направит 230 военнослужащих для участия в учебной миссии Европейского Союза (EUMAM). Они будут обучать украинские штабы батальонов и бригад", - говорится в заявлении, распространенном голландским министерством обороны. В ведомстве подчеркнули, что цель EUMAM — обучить в этом году 30 тысяч украинских солдат. Миссия EUMAM была создана 17 октября 2022 года. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. Сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы. Нидерланды также в этом году планируют обучить в рамках программы "Интерфлекс" по подготовке и обучению украинских солдат в Великобритании ещё 400 украинских военных. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
https://ria.ru/20230221/traty-1853376646.html
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
россия
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b59d65ca36baad4f6c5d7b4fb375393d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нидерланды, владимир путин, евросоюз, нато, сергей лавров, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Нидерланды, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров, Украина
13:23 21.02.2023
 
Нидерланды направят 230 военных для участия в подготовке украинских войск

Минобороны Нидерландов: Амстердам направит 230 военных для участия в подготовке ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Нидерланды направят 230 военнослужащих для участия в тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM), сообщило министерство обороны королевства.
"Минобороны направит 230 военнослужащих для участия в учебной миссии Европейского Союза (EUMAM). Они будут обучать украинские штабы батальонов и бригад", - говорится в заявлении, распространенном голландским министерством обороны.
Польские и украинские военнослужащие на танке Leopard 2 во время учений на западе Польши - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россию пообещали уничтожить через три месяца
В ведомстве подчеркнули, что цель EUMAM — обучить в этом году 30 тысяч украинских солдат.
Миссия EUMAM была создана 17 октября 2022 года. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск.
Сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:18
Путин подчеркнул траты Запада на военную помощь Украине
Нидерланды также в этом году планируют обучить в рамках программы "Интерфлекс" по подготовке и обучению украинских солдат в Великобритании ещё 400 украинских военных.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНидерландыВладимир ПутинЕвросоюзНАТОСергей ЛавровУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала