https://ria.ru/20230221/podderzhka-1853496393.html

В Астраханской области действует 18 мер поддержки для военных и их семей

В Астраханской области действует 18 мер поддержки для военных и их семей - РИА Новости, 21.02.2023

В Астраханской области действует 18 мер поддержки для военных и их семей

Восемнадцать мер социальной поддержки для более чем 2,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей действуют в настоящее время в Астраханской области,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:52

2023-02-21T16:52

2023-02-21T16:52

астраханская область

игорь бабушкин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853494807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b982007f29d3b31cbf24a8f27a5c04ee.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости. Восемнадцать мер социальной поддержки для более чем 2,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей действуют в настоящее время в Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Во вторник президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России. В частности, он заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. "У нас в Астраханской области действует 18 дополнительных мер социальной поддержки для более чем 2,5 тысячи участников СВО и членов их семей. И, конечно, создание нового специализированного государственного фонда, о котором сказал президент, позволит повысить уровень социальной защищённости ветеранов боевых действий и членов их семей", - написал Бабушкин в Telegram. Он добавил, что президент также отметил необходимость освоения новых зарубежных рынков и роль новых логистических маршрутов для российских товаров. "Он особо выделил международный транспортный коридор "Север-Юг". Астрахань должна стать мультимодальным транспортным узлом этого коридора. Мы активно работаем над этим", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230221/podderzhka-1853351951.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астраханская область, игорь бабушкин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года