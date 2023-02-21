https://ria.ru/20230221/podderzhka-1853496393.html
В Астраханской области действует 18 мер поддержки для военных и их семей
В Астраханской области действует 18 мер поддержки для военных и их семей - РИА Новости, 21.02.2023
В Астраханской области действует 18 мер поддержки для военных и их семей
Восемнадцать мер социальной поддержки для более чем 2,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей действуют в настоящее время в Астраханской области,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:52
2023-02-21T16:52
2023-02-21T16:52
астраханская область
игорь бабушкин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853494807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b982007f29d3b31cbf24a8f27a5c04ee.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости. Восемнадцать мер социальной поддержки для более чем 2,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей действуют в настоящее время в Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Во вторник президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России. В частности, он заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. "У нас в Астраханской области действует 18 дополнительных мер социальной поддержки для более чем 2,5 тысячи участников СВО и членов их семей. И, конечно, создание нового специализированного государственного фонда, о котором сказал президент, позволит повысить уровень социальной защищённости ветеранов боевых действий и членов их семей", - написал Бабушкин в Telegram. Он добавил, что президент также отметил необходимость освоения новых зарубежных рынков и роль новых логистических маршрутов для российских товаров. "Он особо выделил международный транспортный коридор "Север-Юг". Астрахань должна стать мультимодальным транспортным узлом этого коридора. Мы активно работаем над этим", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230221/podderzhka-1853351951.html
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853494807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e32feea3d984860b06ba086210fdb24f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, игорь бабушкин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года