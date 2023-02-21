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В Астраханской области действует 18 мер поддержки для военных и их семей - РИА Новости, 21.02.2023
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В Астраханской области действует 18 мер поддержки для военных и их семей
В Астраханской области действует 18 мер поддержки для военных и их семей - РИА Новости, 21.02.2023
В Астраханской области действует 18 мер поддержки для военных и их семей
Восемнадцать мер социальной поддержки для более чем 2,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей действуют в настоящее время в Астраханской области,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:52
2023-02-21T16:52
астраханская область
игорь бабушкин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости. Восемнадцать мер социальной поддержки для более чем 2,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей действуют в настоящее время в Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Во вторник президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России. В частности, он заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. "У нас в Астраханской области действует 18 дополнительных мер социальной поддержки для более чем 2,5 тысячи участников СВО и членов их семей. И, конечно, создание нового специализированного государственного фонда, о котором сказал президент, позволит повысить уровень социальной защищённости ветеранов боевых действий и членов их семей", - написал Бабушкин в Telegram. Он добавил, что президент также отметил необходимость освоения новых зарубежных рынков и роль новых логистических маршрутов для российских товаров. "Он особо выделил международный транспортный коридор "Север-Юг". Астрахань должна стать мультимодальным транспортным узлом этого коридора. Мы активно работаем над этим", - добавил губернатор.
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астраханская область, игорь бабушкин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
16:52 21.02.2023
 

В Астраханской области действует 18 мер поддержки для военных и их семей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости. Восемнадцать мер социальной поддержки для более чем 2,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей действуют в настоящее время в Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Во вторник президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России. В частности, он заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине.
"У нас в Астраханской области действует 18 дополнительных мер социальной поддержки для более чем 2,5 тысячи участников СВО и членов их семей. И, конечно, создание нового специализированного государственного фонда, о котором сказал президент, позволит повысить уровень социальной защищённости ветеранов боевых действий и членов их семей", - написал Бабушкин в Telegram.
Он добавил, что президент также отметил необходимость освоения новых зарубежных рынков и роль новых логистических маршрутов для российских товаров. "Он особо выделил международный транспортный коридор "Север-Юг". Астрахань должна стать мультимодальным транспортным узлом этого коридора. Мы активно работаем над этим", - добавил губернатор.
Военнослужащие МО России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 11:08
В Астрахани пройдет митинг-концерт в поддержку российских военных
 
Астраханская областьИгорь БабушкинПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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