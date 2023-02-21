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Айсен Николаев: поддержка военнослужащих — одна из наших главных задач

Айсен Николаев: поддержка военнослужащих — одна из наших главных задач - РИА Новости, 21.02.2023

Айсен Николаев: поддержка военнослужащих — одна из наших главных задач

Вопрос создания единого государственного фонда помощи военнослужащим давно назрел, сказал глава Якутии Айсен Николаев, комментируя послание президента России... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:02

2023-02-21T16:02

2023-02-21T16:02

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Вопрос создания единого государственного фонда помощи военнослужащим давно назрел, сказал глава Якутии Айсен Николаев, комментируя послание президента России Федеральному собранию.Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году.“Поддержка военнослужащих - одна из главных задач руководства на всех уровнях, на федеральном, региональном, муниципальном. Вопрос создания единого государственного фонда назрел и он нужен. В республике мы оказываем большую помощь военнослужащим и их семьям. Наша работа по мерам поддержки признана одной из лучших в стране. Это и социальная и психологическая поддержка, и реабилитация бойцов. Во всех регионах разные условия, где-то есть специализированные учреждения, где-то нет, поэтому создание единого фонда, работающего по всей стране – очень важное решение", - подчеркнул Николаев, слова которого цитирует пресс-служба главы и правительства республики.Он добавил, что в Якутии не намерены снижать те меры поддержки, которые уже оказываются, "наоборот, это стимул ещё больше помогать бойцам".В Якутии по указу главы республики принят широкий спектр мер помощи семьям военнослужащих, в котором предусмотрена как единовременная материальная выплата, так и бесплатное питание для детей, путевки в лагеря отдыха, приоритетное заключение договоров на целевое обучение, помощь с газификацией домов, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221220/nikolaev-1839915000.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

айсен николаев, республика саха (якутия)