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Айсен Николаев: поддержка военнослужащих — одна из наших главных задач
Айсен Николаев: поддержка военнослужащих — одна из наших главных задач - РИА Новости, 21.02.2023
Айсен Николаев: поддержка военнослужащих — одна из наших главных задач
Вопрос создания единого государственного фонда помощи военнослужащим давно назрел, сказал глава Якутии Айсен Николаев, комментируя послание президента России... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:02
2023-02-21T16:02
2023-02-21T16:02
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Вопрос создания единого государственного фонда помощи военнослужащим давно назрел, сказал глава Якутии Айсен Николаев, комментируя послание президента России Федеральному собранию.Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году.“Поддержка военнослужащих - одна из главных задач руководства на всех уровнях, на федеральном, региональном, муниципальном. Вопрос создания единого государственного фонда назрел и он нужен. В республике мы оказываем большую помощь военнослужащим и их семьям. Наша работа по мерам поддержки признана одной из лучших в стране. Это и социальная и психологическая поддержка, и реабилитация бойцов. Во всех регионах разные условия, где-то есть специализированные учреждения, где-то нет, поэтому создание единого фонда, работающего по всей стране – очень важное решение", - подчеркнул Николаев, слова которого цитирует пресс-служба главы и правительства республики.Он добавил, что в Якутии не намерены снижать те меры поддержки, которые уже оказываются, "наоборот, это стимул ещё больше помогать бойцам".В Якутии по указу главы республики принят широкий спектр мер помощи семьям военнослужащих, в котором предусмотрена как единовременная материальная выплата, так и бесплатное питание для детей, путевки в лагеря отдыха, приоритетное заключение договоров на целевое обучение, помощь с газификацией домов, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221220/nikolaev-1839915000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Вопрос создания единого государственного фонда помощи военнослужащим давно назрел, сказал глава Якутии Айсен Николаев, комментируя послание президента России Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин
, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине
. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году.
“Поддержка военнослужащих - одна из главных задач руководства на всех уровнях, на федеральном, региональном, муниципальном. Вопрос создания единого государственного фонда назрел и он нужен. В республике мы оказываем большую помощь военнослужащим и их семьям. Наша работа по мерам поддержки признана одной из лучших в стране. Это и социальная и психологическая поддержка, и реабилитация бойцов. Во всех регионах разные условия, где-то есть специализированные учреждения, где-то нет, поэтому создание единого фонда, работающего по всей стране – очень важное решение", - подчеркнул Николаев, слова которого цитирует пресс-служба главы и правительства республики.
Он добавил, что в Якутии не намерены снижать те меры поддержки, которые уже оказываются, "наоборот, это стимул ещё больше помогать бойцам".
В Якутии по указу главы республики принят широкий спектр мер помощи семьям военнослужащих, в котором предусмотрена как единовременная материальная выплата, так и бесплатное питание для детей, путевки в лагеря отдыха, приоритетное заключение договоров на целевое обучение, помощь с газификацией домов, добавили в пресс-службе.