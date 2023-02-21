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Путин призвал поддержать семьи военных, погибших в ходе спецоперации
Путин призвал поддержать семьи военных, погибших в ходе спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал поддержать семьи военных, погибших в ходе спецоперации
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, назвал долгом поддержку семей погибших в спецоперации - на их нужды, обратил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:38
2023-02-21T12:38
2023-02-21T12:49
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, назвал долгом поддержку семей погибших в спецоперации - на их нужды, обратил внимание президент, нужно откликаться сразу.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России."Над долг - поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом", - сказал президент. "На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты", - подчеркнул Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Владимир Путин, Россия
12:38 21.02.2023 (обновлено: 12:49 21.02.2023)
Путин призвал поддержать семьи военных, погибших в ходе спецоперации
Путин назвал поддержку семей военных, погибших в ходе спецоперации, долгом России