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Путин призвал поддержать семьи военных, погибших в ходе спецоперации

Путин призвал поддержать семьи военных, погибших в ходе спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал поддержать семьи военных, погибших в ходе спецоперации

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, назвал долгом поддержку семей погибших в спецоперации - на их нужды, обратил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:38

2023-02-21T12:38

2023-02-21T12:49

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, назвал долгом поддержку семей погибших в спецоперации - на их нужды, обратил внимание президент, нужно откликаться сразу.Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. Президент обратился к депутатам и сенаторам, к гражданам России."Над долг - поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом", - сказал президент. "На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты", - подчеркнул Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20221231/spetsoperatsiya-1842649031.html

россия

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, владимир путин, россия