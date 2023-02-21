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В Астрахани пройдет митинг-концерт в поддержку российских военных

В Астрахани пройдет митинг-концерт в поддержку российских военных - РИА Новости, 21.02.2023

В Астрахани пройдет митинг-концерт в поддержку российских военных

Митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих пройдет в Астрахани в среду, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, сообщает администрация... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:08

2023-02-21T11:08

2023-02-21T11:08

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих пройдет в Астрахани в среду, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "В честь празднования Дня защитника Отечества в Астрахани состоится митинг-концерт, посвященный мужеству и героизму российских военных", - говорится в сообщении. Поддержать бойцов, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации, приедут певец Александр Иванов и рок-группа "Рондо". Мероприятие под названием "Слава защитникам Отечества!" состоится днем 22 февраля на площади имени Ленина. Перед выступлением рок-группа навестит солдат, которые проходят лечение в Астраханском военном госпитале. По данным министерства культуры Астраханской области, в театрах, библиотеках и других учреждениях культуры в преддверии праздника также пройдет ряд мероприятий. Так, на сцене драматического театра будет идти спектакль по пьесе Малики Икрамовой "Спасите Лёньку!", действие которой происходит в блокадном Ленинграде, в ТЮЗе состоится спектакль "Тёркин" по пьесе Александра Твардовского. В Областной научной библиотеке имени Крупской инициировали акцию "Любимая книга – бойцу", в рамках которой библиотекари передадут любимые книги солдатам спецоперации, которые находятся на передовой. Кроме того, во многих учреждениях культуры состоятся концерты, в праздничную программу которых включены песни военной тематики.

https://ria.ru/20230220/shtraf-1853261896.html

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астрахань, астраханская область, александр иванов (издатель), александр твардовский, россия