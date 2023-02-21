Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани пройдет митинг-концерт в поддержку российских военных - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/podderzhka-1853351951.html
В Астрахани пройдет митинг-концерт в поддержку российских военных
В Астрахани пройдет митинг-концерт в поддержку российских военных - РИА Новости, 21.02.2023
В Астрахани пройдет митинг-концерт в поддержку российских военных
Митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих пройдет в Астрахани в среду, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, сообщает администрация... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:08
2023-02-21T11:08
астрахань
астраханская область
александр иванов (издатель)
александр твардовский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/09/1491610929_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_c26400d4c2f5b8af22f86016f97f9020.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих пройдет в Астрахани в среду, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "В честь празднования Дня защитника Отечества в Астрахани состоится митинг-концерт, посвященный мужеству и героизму российских военных", - говорится в сообщении. Поддержать бойцов, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации, приедут певец Александр Иванов и рок-группа "Рондо". Мероприятие под названием "Слава защитникам Отечества!" состоится днем 22 февраля на площади имени Ленина. Перед выступлением рок-группа навестит солдат, которые проходят лечение в Астраханском военном госпитале. По данным министерства культуры Астраханской области, в театрах, библиотеках и других учреждениях культуры в преддверии праздника также пройдет ряд мероприятий. Так, на сцене драматического театра будет идти спектакль по пьесе Малики Икрамовой "Спасите Лёньку!", действие которой происходит в блокадном Ленинграде, в ТЮЗе состоится спектакль "Тёркин" по пьесе Александра Твардовского. В Областной научной библиотеке имени Крупской инициировали акцию "Любимая книга – бойцу", в рамках которой библиотекари передадут любимые книги солдатам спецоперации, которые находятся на передовой. Кроме того, во многих учреждениях культуры состоятся концерты, в праздничную программу которых включены песни военной тематики.
https://ria.ru/20230220/shtraf-1853261896.html
https://ria.ru/20230219/solntsepek-1852925898.html
астрахань
астраханская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/09/1491610929_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_6aa32ccb75b905fb4b9be47b2d44203a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, астраханская область, александр иванов (издатель), александр твардовский, россия
Астрахань, Астраханская область, Александр Иванов (издатель), Александр Твардовский, Россия
11:08 21.02.2023
 

В Астрахани пройдет митинг-концерт в поддержку российских военных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО России
Военнослужащие МО России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие МО России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости. Митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих пройдет в Астрахани в среду, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"В честь празднования Дня защитника Отечества в Астрахани состоится митинг-концерт, посвященный мужеству и героизму российских военных", - говорится в сообщении. Поддержать бойцов, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации, приедут певец Александр Иванов и рок-группа "Рондо".
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 19:23
Белоруссия оштрафовала бизнесмена, не продавшего запчасти военным из России
Мероприятие под названием "Слава защитникам Отечества!" состоится днем 22 февраля на площади имени Ленина. Перед выступлением рок-группа навестит солдат, которые проходят лечение в Астраханском военном госпитале.
По данным министерства культуры Астраханской области, в театрах, библиотеках и других учреждениях культуры в преддверии праздника также пройдет ряд мероприятий. Так, на сцене драматического театра будет идти спектакль по пьесе Малики Икрамовой "Спасите Лёньку!", действие которой происходит в блокадном Ленинграде, в ТЮЗе состоится спектакль "Тёркин" по пьесе Александра Твардовского.
В Областной научной библиотеке имени Крупской инициировали акцию "Любимая книга – бойцу", в рамках которой библиотекари передадут любимые книги солдатам спецоперации, которые находятся на передовой. Кроме того, во многих учреждениях культуры состоятся концерты, в праздничную программу которых включены песни военной тематики.
Уничтожение опорного пункта противника огнеметной системой Солнцепек - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 06:05Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека"
 
АстраханьАстраханская областьАлександр Иванов (издатель)Александр ТвардовскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала