https://ria.ru/20230221/pitomnik-1853368346.html

Во Владивостоке проверят видео из питомника, где собак привязывали к ванной

Во Владивостоке проверят видео из питомника, где собак привязывали к ванной - РИА Новости, 21.02.2023

Во Владивостоке проверят видео из питомника, где собак привязывали к ванной

Прокуратура начала проверку публикации в СМИ, где на видео показаны плохие условия содержания собак в питомнике во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:57

2023-02-21T11:57

2023-02-21T11:57

владивосток

приморский край

россия

собаки

животные

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура начала проверку публикации в СМИ, где на видео показаны плохие условия содержания собак в питомнике во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова. Издание Newsbox24 опубликовало видео, снятое в квартире. Отмечается, что это собачий питомник "Виконт" во Владивостоке. На кадрах видно, что породистые собаки, в том числе мопсы, привязаны на очень коротких веревках к трубе, ванной и дивану. Другие животные, в том числе щенки, сидят по несколько особей в маленьких клетках, они накрыты. Авторы видео утверждают, что собаки попадают туда в основном с объявлений о передаче их в добрые руки, но их разводят и перепродают. "Прокуратура Владивостока организовала проверку по публикации", - сказала Каштанова.

https://ria.ru/20230220/sobaki-1853083014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владивосток, приморский край, россия, собаки, животные, происшествия