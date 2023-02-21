Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке проверят видео из питомника, где собак привязывали к ванной - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/pitomnik-1853368346.html
Во Владивостоке проверят видео из питомника, где собак привязывали к ванной
Во Владивостоке проверят видео из питомника, где собак привязывали к ванной - РИА Новости, 21.02.2023
Во Владивостоке проверят видео из питомника, где собак привязывали к ванной
Прокуратура начала проверку публикации в СМИ, где на видео показаны плохие условия содержания собак в питомнике во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:57
2023-02-21T11:57
владивосток
приморский край
россия
собаки
животные
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593973981_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4518c14e88e82752c52439869653f3f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура начала проверку публикации в СМИ, где на видео показаны плохие условия содержания собак в питомнике во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова. Издание Newsbox24 опубликовало видео, снятое в квартире. Отмечается, что это собачий питомник "Виконт" во Владивостоке. На кадрах видно, что породистые собаки, в том числе мопсы, привязаны на очень коротких веревках к трубе, ванной и дивану. Другие животные, в том числе щенки, сидят по несколько особей в маленьких клетках, они накрыты. Авторы видео утверждают, что собаки попадают туда в основном с объявлений о передаче их в добрые руки, но их разводят и перепродают. "Прокуратура Владивостока организовала проверку по публикации", - сказала Каштанова.
https://ria.ru/20230220/sobaki-1853083014.html
владивосток
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593973981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39b1dcc1d8fdcd9d93396e12d633fb8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, приморский край, россия, собаки, животные, происшествия
Владивосток, Приморский край, Россия, Собаки, Животные, Происшествия
11:57 21.02.2023
 
Во Владивостоке проверят видео из питомника, где собак привязывали к ванной

Прокуратура проверяет видео из питомника во Владивостоке, где собак привязывали в туалете

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСобаки гуляют на территории приюта для бездомных животных
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура начала проверку публикации в СМИ, где на видео показаны плохие условия содержания собак в питомнике во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова.
Издание Newsbox24 опубликовало видео, снятое в квартире. Отмечается, что это собачий питомник "Виконт" во Владивостоке. На кадрах видно, что породистые собаки, в том числе мопсы, привязаны на очень коротких веревках к трубе, ванной и дивану. Другие животные, в том числе щенки, сидят по несколько особей в маленьких клетках, они накрыты. Авторы видео утверждают, что собаки попадают туда в основном с объявлений о передаче их в добрые руки, но их разводят и перепродают.
"Прокуратура Владивостока организовала проверку по публикации", - сказала Каштанова.
Любая бездомная собака может стать переносчиком бешенства. - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 10:35
Потенциально опасных собак необходимо ставить на учет, заявил глава СПЧ
 
ВладивостокПриморский крайРоссияСобакиЖивотныеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала