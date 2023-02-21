https://ria.ru/20230221/pitomnik-1853368346.html
Во Владивостоке проверят видео из питомника, где собак привязывали к ванной
Во Владивостоке проверят видео из питомника, где собак привязывали к ванной - РИА Новости, 21.02.2023
Во Владивостоке проверят видео из питомника, где собак привязывали к ванной
Прокуратура начала проверку публикации в СМИ, где на видео показаны плохие условия содержания собак в питомнике во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:57
2023-02-21T11:57
2023-02-21T11:57
владивосток
приморский край
россия
собаки
животные
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593973981_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4518c14e88e82752c52439869653f3f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура начала проверку публикации в СМИ, где на видео показаны плохие условия содержания собак в питомнике во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова. Издание Newsbox24 опубликовало видео, снятое в квартире. Отмечается, что это собачий питомник "Виконт" во Владивостоке. На кадрах видно, что породистые собаки, в том числе мопсы, привязаны на очень коротких веревках к трубе, ванной и дивану. Другие животные, в том числе щенки, сидят по несколько особей в маленьких клетках, они накрыты. Авторы видео утверждают, что собаки попадают туда в основном с объявлений о передаче их в добрые руки, но их разводят и перепродают. "Прокуратура Владивостока организовала проверку по публикации", - сказала Каштанова.
https://ria.ru/20230220/sobaki-1853083014.html
владивосток
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593973981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39b1dcc1d8fdcd9d93396e12d633fb8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, приморский край, россия, собаки, животные, происшествия
Владивосток, Приморский край, Россия, Собаки, Животные, Происшествия
Во Владивостоке проверят видео из питомника, где собак привязывали к ванной
Прокуратура проверяет видео из питомника во Владивостоке, где собак привязывали в туалете
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура начала проверку публикации в СМИ, где на видео показаны плохие условия содержания собак в питомнике во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова.
Издание Newsbox24 опубликовало видео, снятое в квартире. Отмечается, что это собачий питомник "Виконт" во Владивостоке. На кадрах видно, что породистые собаки, в том числе мопсы, привязаны на очень коротких веревках к трубе, ванной и дивану. Другие животные, в том числе щенки, сидят по несколько особей в маленьких клетках, они накрыты. Авторы видео утверждают, что собаки попадают туда в основном с объявлений о передаче их в добрые руки, но их разводят и перепродают.
"Прокуратура Владивостока организовала проверку по публикации", - сказала Каштанова.