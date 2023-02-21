https://ria.ru/20230221/pisanie-1853383868.html

Путин посоветовал Западу посмотреть Священное писание

Путин посоветовал Западу посмотреть Священное писание - РИА Новости, 21.02.2023

Путин посоветовал Западу посмотреть Священное писание

Запад может жить так, как хочет, но в священном писании и книгах мировых религий все сказано, в том числе про семью, что это союз мужчины и женщины, заявил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:32

2023-02-21T12:32

2023-02-21T12:48

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад может жить так, как хочет, но в священном писании и книгах мировых религий все сказано, в том числе про семью, что это союз мужчины и женщины, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии, они объявляются нормой их жизни."Священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пусть, что хотят, то и делают. Что тут хочется сказать: взрослые люди имеют право жить как хотят, мы к этому так и относились в России и всегда так и будем относиться. Никто в частную жизнь не вторгается и не собираемся этого делать. Но хочется им сказать, посмотрите священное писание, главные книги всех других мировых религий, там все сказано, в том числе то, что семья - это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению", - сказал президент в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230103/lgbt-1842859357.html

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин