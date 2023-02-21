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На Украине запретили деятельность "Партии регионов" - РИА Новости, 21.02.2023
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На Украине запретили деятельность "Партии регионов"
На Украине запретили деятельность "Партии регионов" - РИА Новости, 21.02.2023
На Украине запретили деятельность "Партии регионов"
Деятельность "Партии регионов" запрещена на Украине по решению апелляционного суда, активы партии будут национализированы, сообщили в Службе безопасности... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:52
2023-02-21T18:04
украина
в мире
служба безопасности украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Деятельность "Партии регионов" запрещена на Украине по решению апелляционного суда, активы партии будут национализированы, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ)."По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск минюста о запрете деятельности "Партии регионов" и передаче в госсобственность Украины имущества пророссийской политсилы", - говорится в сообщении на сайте суда.Сообщается, что решение о национализации активов касается всех структурных подразделений партии по всей территории Украины.
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украина, в мире, служба безопасности украины
Украина, В мире, Служба безопасности Украины
17:52 21.02.2023 (обновлено: 18:04 21.02.2023)
 
На Украине запретили деятельность "Партии регионов"

Апелляционный суд Украины запретил деятельность "Партии регионов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Деятельность "Партии регионов" запрещена на Украине по решению апелляционного суда, активы партии будут национализированы, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
"По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск минюста о запрете деятельности "Партии регионов" и передаче в госсобственность Украины имущества пророссийской политсилы", - говорится в сообщении на сайте суда.
Сообщается, что решение о национализации активов касается всех структурных подразделений партии по всей территории Украины.
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