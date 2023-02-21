https://ria.ru/20230221/partiya-1853515420.html

На Украине запретили деятельность "Партии регионов"

На Украине запретили деятельность "Партии регионов" - РИА Новости, 21.02.2023

На Украине запретили деятельность "Партии регионов"

Деятельность "Партии регионов" запрещена на Украине по решению апелляционного суда, активы партии будут национализированы, сообщили в Службе безопасности... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:52

2023-02-21T17:52

2023-02-21T18:04

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Деятельность "Партии регионов" запрещена на Украине по решению апелляционного суда, активы партии будут национализированы, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ)."По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск минюста о запрете деятельности "Партии регионов" и передаче в госсобственность Украины имущества пророссийской политсилы", - говорится в сообщении на сайте суда.Сообщается, что решение о национализации активов касается всех структурных подразделений партии по всей территории Украины.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853243027.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, служба безопасности украины