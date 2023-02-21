https://ria.ru/20230221/otnosheniya-1853539286.html

Член политбюро ЦК КПК назвал отношения Москвы и Пекина "прочными как скала"

Член политбюро ЦК КПК назвал отношения Москвы и Пекина "прочными как скала" - РИА Новости, 21.02.2023

Член политбюро ЦК КПК назвал отношения Москвы и Пекина "прочными как скала"

Китайско-российские отношения прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуации, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T19:05

2023-02-21T19:05

2023-02-21T19:05

китай

ван и (политик)

россия

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Китайско-российские отношения прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуации, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. "Я считаю, что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов". "Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации", - заявил Ван И. Он подчеркнул, что сегодня у РФ и КНР "очень хорошие возможности для продолжения плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту общих стратегических интересов". Ван И подчеркнул, что полностью разделяет высокую оценку стратегического взаимодействия Китая и РФ, выраженную Патрушевым. Ранее Патрушев на встрече с Ван И заявил, что отношения России и Китая самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре.

https://ria.ru/20230219/davlenie-1852979862.html

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китай

россия

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китай, ван и (политик), россия, николай патрушев, в мире