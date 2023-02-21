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Член политбюро ЦК КПК назвал отношения Москвы и Пекина "прочными как скала"
Член политбюро ЦК КПК назвал отношения Москвы и Пекина "прочными как скала" - РИА Новости, 21.02.2023
Член политбюро ЦК КПК назвал отношения Москвы и Пекина "прочными как скала"
Китайско-российские отношения прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуации, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T19:05
2023-02-21T19:05
2023-02-21T19:05
китай
ван и (политик)
россия
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Китайско-российские отношения прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуации, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. "Я считаю, что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов". "Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации", - заявил Ван И. Он подчеркнул, что сегодня у РФ и КНР "очень хорошие возможности для продолжения плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту общих стратегических интересов". Ван И подчеркнул, что полностью разделяет высокую оценку стратегического взаимодействия Китая и РФ, выраженную Патрушевым. Ранее Патрушев на встрече с Ван И заявил, что отношения России и Китая самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре.
https://ria.ru/20230219/davlenie-1852979862.html
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китай, ван и (политик), россия, николай патрушев, в мире
Китай, Ван И (политик), Россия, Николай Патрушев, В мире
Член политбюро ЦК КПК назвал отношения Москвы и Пекина "прочными как скала"
Член политбюро ЦК КПК Ван И назвал отношения Москвы и Пекина "прочными как скала"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Китайско-российские отношения прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуации, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.
"Я считаю, что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов".
"Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации", - заявил Ван И.
Он подчеркнул, что сегодня у РФ и КНР "очень хорошие возможности для продолжения плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту общих стратегических интересов".
Ван И подчеркнул, что полностью разделяет высокую оценку стратегического взаимодействия Китая и РФ, выраженную Патрушевым.
"Мы готовы вместе с российской стороной... решительно отстаивать национальные интересы и достоинство, продвигать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям", - добавил Ван И.
Ранее Патрушев на встрече с Ван И заявил, что отношения России и Китая самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре.