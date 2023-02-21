https://ria.ru/20230221/oruzhie-1853522968.html

В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерном оружии

В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 21.02.2023

В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерном оружии

Заявление президента России Владимира Путина о готовности провести ядерные испытания является красной линией для Запада, заявил глава крымского парламента... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:15

2023-02-21T18:15

2023-02-21T18:15

россия

сша

владимир путин

владимир константинов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о готовности провести ядерные испытания является красной линией для Запада, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы. "Это важное стратегическое решение. Это так называемая красная линия, которая будет обозначать нашу готовность для Запада в случае их отклонения в этом геополитическом противостоянии", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, поручение президента очень важно для безопасности страны и является решительным шагом.

https://ria.ru/20230221/yadernyy-1853455780.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, владимир путин, владимир константинов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года