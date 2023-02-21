Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/oruzhie-1853522968.html
В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерном оружии
В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 21.02.2023
В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерном оружии
Заявление президента России Владимира Путина о готовности провести ядерные испытания является красной линией для Запада, заявил глава крымского парламента... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:15
2023-02-21T18:15
россия
сша
владимир путин
владимир константинов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853441312_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6f44eecb4172f0ccad03c31f5dcb4d0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о готовности провести ядерные испытания является красной линией для Запада, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы. "Это важное стратегическое решение. Это так называемая красная линия, которая будет обозначать нашу готовность для Запада в случае их отклонения в этом геополитическом противостоянии", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, поручение президента очень важно для безопасности страны и является решительным шагом.
https://ria.ru/20230221/yadernyy-1853455780.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853441312_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_a783d9ce9296f8453906ada8f282c4ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, владимир константинов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, США, Владимир Путин, Владимир Константинов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
18:15 21.02.2023
 
В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерном оружии

Глава парламента Крыма назвал красной линией для Запада слова Путина о ядерных испытаниях

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о готовности провести ядерные испытания является красной линией для Запада, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
"Это важное стратегическое решение. Это так называемая красная линия, которая будет обозначать нашу готовность для Запада в случае их отклонения в этом геополитическом противостоянии", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, поручение президента очень важно для безопасности страны и является решительным шагом.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 15:03
Экс-начальник Генштаба заявил, что Путин не шутил о ядерных испытаниях
 
РоссияСШАВладимир ПутинВладимир КонстантиновГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала