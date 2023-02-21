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В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерном оружии
В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 21.02.2023
В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерном оружии
Заявление президента России Владимира Путина о готовности провести ядерные испытания является красной линией для Запада, заявил глава крымского парламента... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:15
2023-02-21T18:15
2023-02-21T18:15
россия
сша
владимир путин
владимир константинов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о готовности провести ядерные испытания является красной линией для Запада, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы. "Это важное стратегическое решение. Это так называемая красная линия, которая будет обозначать нашу готовность для Запада в случае их отклонения в этом геополитическом противостоянии", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, поручение президента очень важно для безопасности страны и является решительным шагом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, владимир константинов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Россия, США, Владимир Путин, Владимир Константинов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
В Крыму назвали красной линией для Запада слова Путина о ядерном оружии
Глава парламента Крыма назвал красной линией для Запада слова Путина о ядерных испытаниях