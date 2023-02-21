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Украина может получить любое оружие при согласии НАТО, заявили в МИД Польши - РИА Новости, 21.02.2023
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Украина может получить любое оружие при согласии НАТО, заявили в МИД Польши
Украина может получить любое оружие при согласии НАТО, заявили в МИД Польши - РИА Новости, 21.02.2023
Украина может получить любое оружие при согласии НАТО, заявили в МИД Польши
Польша считает, что по согласованию с НАТО Украина может получить любое оружие, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:45
2023-02-21T10:45
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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Польша считает, что по согласованию с НАТО Украина может получить любое оружие, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио. "Мы обсуждаем и будем обсуждать сегодня с президентом США, а также завтра во время саммита восточного фланга НАТО – Бухарестской девятки - то, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка", - сказал Яблоньский. Он считает, что Украина может получить любое оружие, но по общему согласованию стран НАТО. "Наш взгляд такой – все опции должны быть на столе, но действия такого типа должны быть согласованы в рамках НАТО", - сказал замминистра. При этом Яблоньский пообещал, что Польша будет на стороне Украины в переговорах с другими странами о передаче Киеву оружия. "Мы будем вести переговоры, будем делать все, чтобы Украина получила любое оружие, которое ей необходимо для обороны, - сказал он. - Мы считаем, что есть страны, которые могут сделать больше. Польша передала уже очень много вооружения. Мы хотим передавать еще больше, одновременно вооружаясь и укрепляя польскую армию".
https://ria.ru/20230221/germaniya-1853333822.html
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в мире, украина, польша, сша, нато, мид польши
В мире, Украина, Польша, США, НАТО, МИД Польши
10:45 21.02.2023
 
Украина может получить любое оружие при согласии НАТО, заявили в МИД Польши

Замглавы МИД Польши Яблоньский: по согласованию с НАТО Украина может получить любое оружие

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Польша считает, что по согласованию с НАТО Украина может получить любое оружие, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.
"Мы обсуждаем и будем обсуждать сегодня с президентом США, а также завтра во время саммита восточного фланга НАТО – Бухарестской девятки - то, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка", - сказал Яблоньский.
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Он считает, что Украина может получить любое оружие, но по общему согласованию стран НАТО. "Наш взгляд такой – все опции должны быть на столе, но действия такого типа должны быть согласованы в рамках НАТО", - сказал замминистра.
При этом Яблоньский пообещал, что Польша будет на стороне Украины в переговорах с другими странами о передаче Киеву оружия. "Мы будем вести переговоры, будем делать все, чтобы Украина получила любое оружие, которое ей необходимо для обороны, - сказал он. - Мы считаем, что есть страны, которые могут сделать больше. Польша передала уже очень много вооружения. Мы хотим передавать еще больше, одновременно вооружаясь и укрепляя польскую армию".
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