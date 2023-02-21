https://ria.ru/20230221/oruzhie-1853344857.html

Украина может получить любое оружие при согласии НАТО, заявили в МИД Польши

Украина может получить любое оружие при согласии НАТО, заявили в МИД Польши - РИА Новости, 21.02.2023

Украина может получить любое оружие при согласии НАТО, заявили в МИД Польши

Польша считает, что по согласованию с НАТО Украина может получить любое оружие, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:45

2023-02-21T10:45

2023-02-21T10:45

в мире

украина

польша

сша

нато

мид польши

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846913952_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f14953b4ee18b5990a29f2ff3ba77e11.jpg

ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Польша считает, что по согласованию с НАТО Украина может получить любое оружие, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио. "Мы обсуждаем и будем обсуждать сегодня с президентом США, а также завтра во время саммита восточного фланга НАТО – Бухарестской девятки - то, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка", - сказал Яблоньский. Он считает, что Украина может получить любое оружие, но по общему согласованию стран НАТО. "Наш взгляд такой – все опции должны быть на столе, но действия такого типа должны быть согласованы в рамках НАТО", - сказал замминистра. При этом Яблоньский пообещал, что Польша будет на стороне Украины в переговорах с другими странами о передаче Киеву оружия. "Мы будем вести переговоры, будем делать все, чтобы Украина получила любое оружие, которое ей необходимо для обороны, - сказал он. - Мы считаем, что есть страны, которые могут сделать больше. Польша передала уже очень много вооружения. Мы хотим передавать еще больше, одновременно вооружаясь и укрепляя польскую армию".

https://ria.ru/20230221/germaniya-1853333822.html

https://ria.ru/20230220/valensa-1853192175.html

украина

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, сша, нато, мид польши