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Украина может получить любое оружие при согласии НАТО, заявили в МИД Польши
Украина может получить любое оружие при согласии НАТО, заявили в МИД Польши - РИА Новости, 21.02.2023
Украина может получить любое оружие при согласии НАТО, заявили в МИД Польши
Польша считает, что по согласованию с НАТО Украина может получить любое оружие, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:45
2023-02-21T10:45
2023-02-21T10:45
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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Польша считает, что по согласованию с НАТО Украина может получить любое оружие, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио. "Мы обсуждаем и будем обсуждать сегодня с президентом США, а также завтра во время саммита восточного фланга НАТО – Бухарестской девятки - то, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка", - сказал Яблоньский. Он считает, что Украина может получить любое оружие, но по общему согласованию стран НАТО. "Наш взгляд такой – все опции должны быть на столе, но действия такого типа должны быть согласованы в рамках НАТО", - сказал замминистра. При этом Яблоньский пообещал, что Польша будет на стороне Украины в переговорах с другими странами о передаче Киеву оружия. "Мы будем вести переговоры, будем делать все, чтобы Украина получила любое оружие, которое ей необходимо для обороны, - сказал он. - Мы считаем, что есть страны, которые могут сделать больше. Польша передала уже очень много вооружения. Мы хотим передавать еще больше, одновременно вооружаясь и укрепляя польскую армию".
https://ria.ru/20230221/germaniya-1853333822.html
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в мире, украина, польша, сша, нато, мид польши
В мире, Украина, Польша, США, НАТО, МИД Польши
Украина может получить любое оружие при согласии НАТО, заявили в МИД Польши
Замглавы МИД Польши Яблоньский: по согласованию с НАТО Украина может получить любое оружие