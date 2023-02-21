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Константинов предложил внедрить в новых регионах крымский опыт модернизации
Константинов предложил внедрить в новых регионах крымский опыт модернизации - РИА Новости, 21.02.2023
Константинов предложил внедрить в новых регионах крымский опыт модернизации
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил внедрить в новых регионах крымский опыт модернизации. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:03
2023-02-21T15:03
2023-02-21T15:03
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир константинов
владимир путин
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил внедрить в новых регионах крымский опыт модернизации. Президент РФ Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Думаю, на этих территориях можно повторить опыт крымской модернизации, только в значительно более крупных масштабах. Точнее, это теперь наша общая модернизация, в которой Крым займёт ключевое место - и как транспортный узел, и как авангардный регион, уже прошедший значительную часть пути, который новым российским регионам ещё предстоит одолеть", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, Крым и новые субъекты РФ связывает не только общее Азовское море, но и общая история, проблемы и будущее. "И мы будем вместе, как вместе мы противостояли подымающейся украинской нацистской заразе, как вместе выбрали Россию. И теперь, в её составе, наше единство нерасторжимо", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230221/matkapital-1853419743.html
https://ria.ru/20230221/mariupol-1853342204.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир константинов, владимир путин, херсонская область , запорожская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Константинов, Владимир Путин, Херсонская область , Запорожская область
Константинов предложил внедрить в новых регионах крымский опыт модернизации
Парламентарий Константинов предложил внедрить в новых регионах крымский опыт модернизации