https://ria.ru/20230221/opyt-1853455924.html

Константинов предложил внедрить в новых регионах крымский опыт модернизации

Константинов предложил внедрить в новых регионах крымский опыт модернизации - РИА Новости, 21.02.2023

Константинов предложил внедрить в новых регионах крымский опыт модернизации

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил внедрить в новых регионах крымский опыт модернизации. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:03

2023-02-21T15:03

2023-02-21T15:03

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донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир константинов

владимир путин

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил внедрить в новых регионах крымский опыт модернизации. Президент РФ Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Думаю, на этих территориях можно повторить опыт крымской модернизации, только в значительно более крупных масштабах. Точнее, это теперь наша общая модернизация, в которой Крым займёт ключевое место - и как транспортный узел, и как авангардный регион, уже прошедший значительную часть пути, который новым российским регионам ещё предстоит одолеть", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, Крым и новые субъекты РФ связывает не только общее Азовское море, но и общая история, проблемы и будущее. "И мы будем вместе, как вместе мы противостояли подымающейся украинской нацистской заразе, как вместе выбрали Россию. И теперь, в её составе, наше единство нерасторжимо", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20230221/matkapital-1853419743.html

https://ria.ru/20230221/mariupol-1853342204.html

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир константинов, владимир путин, херсонская область , запорожская область