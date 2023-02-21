https://ria.ru/20230221/oproverzhenie-1853562210.html

В Третьяковке отреагировали на сообщения о задержании сотрудника галереи

В Третьяковке отреагировали на сообщения о задержании сотрудника галереи - РИА Новости, 21.02.2023

В Третьяковке отреагировали на сообщения о задержании сотрудника галереи

Сообщения о том, что задержанный по подозрению в подготовке теракта мужчина является сотрудником филиала Третьяковской галереи в Калининграде, не соответствуют... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T21:59

2023-02-21T21:59

2023-02-21T21:59

происшествия

калининград

третьяковская галерея

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сообщения о том, что задержанный по подозрению в подготовке теракта мужчина является сотрудником филиала Третьяковской галереи в Калининграде, не соответствуют действительности, заявили в галерее. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что пять раз судимый сотрудник Третьяковки задержан за попытку устроить теракт в Калининграде. "Распространяемая многими телеграм-каналами информация, что задержанный по подозрению в подготовке теракта мужчина является сотрудником филиала Третьяковской галереи в Калининграде, не соответствует действительности", - говорится в сообщении в телеграм-канале Третьяковки. "Задержанный человек не имеет никакого отношения к Государственной Третьяковской галерее и ее филиалам. Он не работал и не работает в галерее", - сообщили в свою очередь РИА Новости в пресс-службе учреждения.

https://ria.ru/20220706/kapsula-1800562602.html

калининград

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калининград, третьяковская галерея