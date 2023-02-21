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В Третьяковке отреагировали на сообщения о задержании сотрудника галереи - РИА Новости, 21.02.2023
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В Третьяковке отреагировали на сообщения о задержании сотрудника галереи
В Третьяковке отреагировали на сообщения о задержании сотрудника галереи - РИА Новости, 21.02.2023
В Третьяковке отреагировали на сообщения о задержании сотрудника галереи
Сообщения о том, что задержанный по подозрению в подготовке теракта мужчина является сотрудником филиала Третьяковской галереи в Калининграде, не соответствуют... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T21:59
2023-02-21T21:59
происшествия
калининград
третьяковская галерея
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сообщения о том, что задержанный по подозрению в подготовке теракта мужчина является сотрудником филиала Третьяковской галереи в Калининграде, не соответствуют действительности, заявили в галерее. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что пять раз судимый сотрудник Третьяковки задержан за попытку устроить теракт в Калининграде. "Распространяемая многими телеграм-каналами информация, что задержанный по подозрению в подготовке теракта мужчина является сотрудником филиала Третьяковской галереи в Калининграде, не соответствует действительности", - говорится в сообщении в телеграм-канале Третьяковки. "Задержанный человек не имеет никакого отношения к Государственной Третьяковской галерее и ее филиалам. Он не работал и не работает в галерее", - сообщили в свою очередь РИА Новости в пресс-службе учреждения.
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происшествия, калининград, третьяковская галерея
Происшествия, Калининград, Третьяковская галерея
21:59 21.02.2023
 
В Третьяковке отреагировали на сообщения о задержании сотрудника галереи

Третьяковка опровергла сообщения о задержании своего сотрудника за подготовку теракта

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Третьяковской галереи в Москве
Здание Государственной Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Здание Государственной Третьяковской галереи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сообщения о том, что задержанный по подозрению в подготовке теракта мужчина является сотрудником филиала Третьяковской галереи в Калининграде, не соответствуют действительности, заявили в галерее.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что пять раз судимый сотрудник Третьяковки задержан за попытку устроить теракт в Калининграде.
"Распространяемая многими телеграм-каналами информация, что задержанный по подозрению в подготовке теракта мужчина является сотрудником филиала Третьяковской галереи в Калининграде, не соответствует действительности", - говорится в сообщении в телеграм-канале Третьяковки.
"Задержанный человек не имеет никакого отношения к Государственной Третьяковской галерее и ее филиалам. Он не работал и не работает в галерее", - сообщили в свою очередь РИА Новости в пресс-службе учреждения.
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