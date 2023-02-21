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Петельный лов животных запретили в Московской области
Петельный лов животных запретили в Московской области - РИА Новости, 21.02.2023
Петельный лов животных запретили в Московской области
Министерство экологии Подмосковья ввело запрет на жестокий способ охоты в регионе. Уведомление об ограничениях на петельный лов накануне было направлено в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:43
2023-02-21T17:43
2023-02-21T17:43
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство экологии Подмосковья ввело запрет на жестокий способ охоты в регионе. Уведомление об ограничениях на петельный лов накануне было направлено в Минприроды России. Об этом сообщил телеканал "360".Как заметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, петли из проволоки не гарантируют поимку животного, а оно при этом страдает.Начиная с 2013 года регионы самостоятельно определяли, какие виды охоты допускаются.Ранее старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова разместил петицию о запрете петельного лова. Ее подписали почти 125 тысяч человек.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)