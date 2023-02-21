https://ria.ru/20230221/okhota-1853513041.html

Петельный лов животных запретили в Московской области

Петельный лов животных запретили в Московской области - РИА Новости, 21.02.2023

Петельный лов животных запретили в Московской области

Министерство экологии Подмосковья ввело запрет на жестокий способ охоты в регионе. Уведомление об ограничениях на петельный лов накануне было направлено в... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:43

2023-02-21T17:43

2023-02-21T17:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853509886_0:159:2000:1284_1920x0_80_0_0_d5bf9da720184b53d11b92872e74e7f1.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство экологии Подмосковья ввело запрет на жестокий способ охоты в регионе. Уведомление об ограничениях на петельный лов накануне было направлено в Минприроды России. Об этом сообщил телеканал "360".Как заметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, петли из проволоки не гарантируют поимку животного, а оно при этом страдает.Начиная с 2013 года регионы самостоятельно определяли, какие виды охоты допускаются.Ранее старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова разместил петицию о запрете петельного лова. Ее подписали почти 125 тысяч человек.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)