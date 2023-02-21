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В Минэкономразвития рассказали о регистрации компаний в российских офшорах - РИА Новости, 21.02.2023
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В Минэкономразвития рассказали о регистрации компаний в российских офшорах
В Минэкономразвития рассказали о регистрации компаний в российских офшорах - РИА Новости, 21.02.2023
В Минэкономразвития рассказали о регистрации компаний в российских офшорах
Минэкономразвития в прошлом году значительно упростило перерегистрацию компаний из западных юрисдикций в специальных административных районах России, в... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:16
2023-02-21T16:16
экономика
россия
русский (остров)
октябрьский
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сар
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минэкономразвития в прошлом году значительно упростило перерегистрацию компаний из западных юрисдикций в специальных административных районах России, в настоящее время насчитывается 157 таких компаний, еще порядка 20 готовятся к подаче документов, сообщил журналистам первый замглавы министра экономического развития РФ Илья Торосов. Ранее во вторник президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики - российские компании, прежде всего из ключевых отраслей, должны работать в юрисдикции своей страны. "С началом санкционного давления на Россию потребность бизнеса в "переезде" на родину увеличилась. Минэкономразвития был оперативно разработан пакет мер, упрощающих и значительно ускоряющих процесс редомициляции. Фактически стало достаточно принять корпоративное решение о "переезде", чтобы начать "переезжать". Все остальные документы можно предоставить по ходу. Все эти и другие меры продолжают действовать и в 2023 году", - сказал Торосов. Он добавил, что в результате значительно увеличилось количество компаний, "переехавших" в Россию. "Сейчас уже 157 компаний перерегистрированы в обоих САР. Только с начала 2023 года переехали 17 компаний. Еще порядка 20 компаний готовятся к подаче документов на перерегистрацию, две компании находятся в процессе "переезда" на остров Октябрьский. В САР на острове Русский в этом году ожидается более 15 компаний", - добавил он. В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
https://ria.ru/20221114/rada-1831266115.html
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экономика, россия, русский (остров), октябрьский, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сар
Экономика, Россия, Русский (остров), Октябрьский, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), САР
16:16 21.02.2023
 
В Минэкономразвития рассказали о регистрации компаний в российских офшорах

Минэкономразвития: около 20 компаний готовятся к регистрации в российских офшорах

© Depositphotos.com / NewAfricaМужчина подписывает документы
Мужчина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Depositphotos.com / NewAfrica
Мужчина подписывает документы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минэкономразвития в прошлом году значительно упростило перерегистрацию компаний из западных юрисдикций в специальных административных районах России, в настоящее время насчитывается 157 таких компаний, еще порядка 20 готовятся к подаче документов, сообщил журналистам первый замглавы министра экономического развития РФ Илья Торосов.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики - российские компании, прежде всего из ключевых отраслей, должны работать в юрисдикции своей страны.
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"С началом санкционного давления на Россию потребность бизнеса в "переезде" на родину увеличилась. Минэкономразвития был оперативно разработан пакет мер, упрощающих и значительно ускоряющих процесс редомициляции. Фактически стало достаточно принять корпоративное решение о "переезде", чтобы начать "переезжать". Все остальные документы можно предоставить по ходу. Все эти и другие меры продолжают действовать и в 2023 году", - сказал Торосов.
Он добавил, что в результате значительно увеличилось количество компаний, "переехавших" в Россию. "Сейчас уже 157 компаний перерегистрированы в обоих САР. Только с начала 2023 года переехали 17 компаний. Еще порядка 20 компаний готовятся к подаче документов на перерегистрацию, две компании находятся в процессе "переезда" на остров Октябрьский. В САР на острове Русский в этом году ожидается более 15 компаний", - добавил он.
В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
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