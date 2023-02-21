https://ria.ru/20230221/obvineniya-1853376411.html
Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации
Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации
Складывается впечатление, что обвинения в адрес России - чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив целые регионы в хаос, но в мире никто не забыл, что... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:17
2023-02-21T12:17
2023-02-21T12:47
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
россия
польша
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Складывается впечатление, что обвинения в адрес России - чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив целые регионы в хаос, но в мире никто не забыл, что Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил президент России Владимир Путин."На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные объявления в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, украина, владимир путин, россия, польша
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия, Польша
12:17 21.02.2023 (обновлено: 12:47 21.02.2023)
Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации
Президент Путин: обвинения в адрес России нужны, чтобы все забыли, что натворил Запад