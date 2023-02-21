https://ria.ru/20230221/obvineniya-1853376411.html

Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации

Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023

Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации

Складывается впечатление, что обвинения в адрес России - чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив целые регионы в хаос, но в мире никто не забыл, что... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:17

2023-02-21T12:17

2023-02-21T12:47

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

россия

польша

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Складывается впечатление, что обвинения в адрес России - чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив целые регионы в хаос, но в мире никто не забыл, что Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил президент России Владимир Путин."На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные объявления в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380609.html

украина

россия

польша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, украина, владимир путин, россия, польша