Рейтинг@Mail.ru
Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/obvineniya-1853376411.html
Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации
Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации
Складывается впечатление, что обвинения в адрес России - чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив целые регионы в хаос, но в мире никто не забыл, что... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:17
2023-02-21T12:47
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
россия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Складывается впечатление, что обвинения в адрес России - чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив целые регионы в хаос, но в мире никто не забыл, что Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил президент России Владимир Путин."На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные объявления в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/konflikt-1853380609.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_94100d708035dd9f06473298379049d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, украина, владимир путин, россия, польша
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия, Польша
12:17 21.02.2023 (обновлено: 12:47 21.02.2023)
 
Путин осудил обвинения в адрес России из-за спецоперации

Президент Путин: обвинения в адрес России нужны, чтобы все забыли, что натворил Запад

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Складывается впечатление, что обвинения в адрес России - чтобы все забыли, что натворил Запад, погрузив целые регионы в хаос, но в мире никто не забыл, что Запад выпустил "джинна из бутылки", заявил президент России Владимир Путин.
"На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные объявления в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
12:25Специальная военная операция на Украине
Запад хочет перевести конфликт на Украине в глобальный, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаУкраинаВладимир ПутинРоссияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала