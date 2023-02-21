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Учителя МО повысят квалификацию в Центре повышения профмастерства

Учителя МО повысят квалификацию в Центре повышения профмастерства - РИА Новости, 21.02.2023

Учителя МО повысят квалификацию в Центре повышения профмастерства

Опыт лучших учителей Подмосковья используют для разработки программы Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Такой информацией... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T20:05

2023-02-21T20:05

2023-02-21T20:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Опыт лучших учителей Подмосковья используют для разработки программы Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Такой информацией поделилась начальник центра Лариса Кудрова в эфире программы "Область перемен. Подмосковье". Депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова в свою очередь рассказала о развитии программы "Доступная среда" в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".На данный момент сотрудники центра собирают портфолио передовых преподавателей. В дальнейшем эта информация ляжет в основу создания образовательного педагогического портала.Кудрова обратила внимание на то, что центр работает при поддержке министерства образования Московской области. Также она указала на то, что повышение квалификации поможет преподавателям увеличить уровень заработной платы.Член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова в ходе программы затронула проект "Доступная среда". Она напомнила, что программа действует в регионе с 2011 года. К текущему моменту властям удалось значительно облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья."В регионе живет более 385 тысяч инвалидов. Нововведения разные, начиная от пандусов и заканчивая индукционной петлей для инвалидов с нарушением слуха. Шрифты Брайля, бегущие строки, специальные сотрудники, помогающие инвалидам получить услуги, транспортная инфраструктура", – пояснила Карзубова.Она заметила, что сейчас в Московской области действуют реабилитационные центры и мини-центры для инвалидов. Кроме того, люди с ограниченными возможностями получают множество льгот.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), московская областная дума