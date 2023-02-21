https://ria.ru/20230221/obuchenie-1853461761.html
Сенатор назвала революционным отказ от Болонской системы
Сенатор назвала революционным отказ от Болонской системы - РИА Новости, 21.02.2023
Сенатор назвала революционным отказ от Болонской системы
Возврат к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, анонсированный президентом Владимиром Путиным, является революционным изменением, это отказ РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:21
2023-02-21T15:21
2023-02-21T15:25
общество
россия
владимир путин
екатерина алтабаева
образование - общество
навигатор абитуриента
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Возврат к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, анонсированный президентом Владимиром Путиным, является революционным изменением, это отказ от Болонской системы, заявила РИА Новости сенатор Екатерина Алтабаева. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В своей речи он заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. "Это революционные изменения. Речь идет о том, что идет обучение в институте или университете 4-6 лет, потом, если необходимо и по желанию, - ординатура, магистратура и аспирантура, – как подготовка к работе в высшей школе. И это, конечно, отказ от Болонской системы", - сказала Алтабаева.
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общество, россия, владимир путин, екатерина алтабаева, образование - общество, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Екатерина Алтабаева, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
15:21 21.02.2023 (обновлено: 15:25 21.02.2023)
Сенатор назвала революционным отказ от Болонской системы
Сенатор Алтабаева назвала революционным возвращение к традиционным срокам обучения в вузах
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Возврат к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, анонсированный президентом Владимиром Путиным, является революционным изменением, это отказ от Болонской системы, заявила РИА Новости сенатор Екатерина Алтабаева.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В своей речи он заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет.
"Это революционные изменения. Речь идет о том, что идет обучение в институте или университете 4-6 лет, потом, если необходимо и по желанию, - ординатура, магистратура и аспирантура, – как подготовка к работе в высшей школе. И это, конечно, отказ от Болонской системы", - сказала Алтабаева.