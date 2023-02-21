https://ria.ru/20230221/obuchenie-1853461761.html

Сенатор назвала революционным отказ от Болонской системы

Сенатор назвала революционным отказ от Болонской системы - РИА Новости, 21.02.2023

Сенатор назвала революционным отказ от Болонской системы

Возврат к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, анонсированный президентом Владимиром Путиным, является революционным изменением, это отказ РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:21

2023-02-21T15:21

2023-02-21T15:25

общество

россия

владимир путин

екатерина алтабаева

образование - общество

навигатор абитуриента

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Возврат к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, анонсированный президентом Владимиром Путиным, является революционным изменением, это отказ от Болонской системы, заявила РИА Новости сенатор Екатерина Алтабаева. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В своей речи он заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. "Это революционные изменения. Речь идет о том, что идет обучение в институте или университете 4-6 лет, потом, если необходимо и по желанию, - ординатура, магистратура и аспирантура, – как подготовка к работе в высшей школе. И это, конечно, отказ от Болонской системы", - сказала Алтабаева.

https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853421637.html

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общество, россия, владимир путин, екатерина алтабаева, образование - общество, навигатор абитуриента