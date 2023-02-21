Рейтинг@Mail.ru
Сенатор назвала революционным отказ от Болонской системы - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/obuchenie-1853461761.html
Сенатор назвала революционным отказ от Болонской системы
Сенатор назвала революционным отказ от Болонской системы - РИА Новости, 21.02.2023
Сенатор назвала революционным отказ от Болонской системы
Возврат к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, анонсированный президентом Владимиром Путиным, является революционным изменением, это отказ РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:21
2023-02-21T15:25
общество
россия
владимир путин
екатерина алтабаева
образование - общество
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748260829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69b007543251d2664e0871a2355c7cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Возврат к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, анонсированный президентом Владимиром Путиным, является революционным изменением, это отказ от Болонской системы, заявила РИА Новости сенатор Екатерина Алтабаева. Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В своей речи он заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. "Это революционные изменения. Речь идет о том, что идет обучение в институте или университете 4-6 лет, потом, если необходимо и по желанию, - ординатура, магистратура и аспирантура, – как подготовка к работе в высшей школе. И это, конечно, отказ от Болонской системы", - сказала Алтабаева.
https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853421637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748260829_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_a2488f474b601952289d3d11a1508b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, екатерина алтабаева, образование - общество, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Екатерина Алтабаева, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
15:21 21.02.2023 (обновлено: 15:25 21.02.2023)
 
Сенатор назвала революционным отказ от Болонской системы

Сенатор Алтабаева назвала революционным возвращение к традиционным срокам обучения в вузах

© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в медиабанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Евгений Филиппов
Перейти в медиабанк
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Возврат к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, анонсированный президентом Владимиром Путиным, является революционным изменением, это отказ от Болонской системы, заявила РИА Новости сенатор Екатерина Алтабаева.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. В своей речи он заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет.
"Это революционные изменения. Речь идет о том, что идет обучение в институте или университете 4-6 лет, потом, если необходимо и по желанию, - ординатура, магистратура и аспирантура, – как подготовка к работе в высшей школе. И это, конечно, отказ от Болонской системы", - сказала Алтабаева.
Студенты - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 13:33
"Народный фронт" возьмет под контроль изменения в сфере высшего образования
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинЕкатерина АлтабаеваОбразование - ОбществоНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала