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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:00
2023-02-21T17:00
2023-02-21T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное второе – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кировский район, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку