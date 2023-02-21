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При обстреле Волновахи пострадал мирный житель
При обстреле Волновахи пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.02.2023
При обстреле Волновахи пострадал мирный житель
Мужчина пострадал при обстреле Волновахи в ДНР украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:08
2023-02-21T15:08
2023-02-21T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волноваха
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Волновахи в ДНР украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Волноваха: по переулку Пушкина, 10 пострадал мужчина 1976 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщало, что в 12.30 мск украинские войска выпустили по Волновахе один снаряд калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
волноваха
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в мире, донецкая народная республика, волноваха, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Волноваха, СЦКК
При обстреле Волновахи пострадал мирный житель
СЦКК ДНР: при обстреле Волновахи со стороны украинских военных пострадал мирный житель