https://ria.ru/20230221/obstrel-1853362366.html

ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.02.2023

ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:41

2023-02-21T11:41

2023-02-21T11:49

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843009248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a2eedd44cb99a9e4b698bf6a1323e5a.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230221/volnovakha-1853347464.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины