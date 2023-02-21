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ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/obstrel-1853362366.html
ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.02.2023
ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:41
2023-02-21T11:49
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230221/volnovakha-1853347464.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
россия
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
11:41 21.02.2023 (обновлено: 11:49 21.02.2023)
 
ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Стела на въезде в Волноваху - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
10:51Специальная военная операция на Украине
В Волноваху после окончания боев вернулось около 2000 жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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