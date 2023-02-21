https://ria.ru/20230221/obstrel-1853306493.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 21.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска за 2 часа 5 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпущено 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T01:01

2023-02-21T01:01

2023-02-21T01:01

сцкк

нато

донецк

макеевка

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска за 2 часа 5 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпущено 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Донецк обстреляли в 20.35, 20.40, 21.12 и 21.32, на город пришлось 17 снарядов. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в 21.10 пятью снарядами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230220/donbass-1853203488.html

донецк

макеевка

ясиноватая

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сцкк, нато, донецк, макеевка, ясиноватая, в мире