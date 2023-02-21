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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 21.02.2023
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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 21.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска за 2 часа 5 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпущено 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T01:01
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сцкк
нато
донецк
макеевка
ясиноватая
в мире
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска за 2 часа 5 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпущено 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Донецк обстреляли в 20.35, 20.40, 21.12 и 21.32, на город пришлось 17 снарядов. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в 21.10 пятью снарядами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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сцкк, нато, донецк, макеевка, ясиноватая, в мире
СЦКК, НАТО, Донецк, Макеевка, Ясиноватая, В мире
01:01 21.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватой 39 снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВоенная фуражка в салоне автомобиля, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре Донецка
Военная фуражка в салоне автомобиля, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военная фуражка в салоне автомобиля, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска за 2 часа 5 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, выпущено 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.40 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что этот район был также обстрелян в 20.53, 21.34 и 22.10 по нему выпустили 12 снарядов.
Донецк обстреляли в 20.35, 20.40, 21.12 и 21.32, на город пришлось 17 снарядов. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в 21.10 пятью снарядами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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СЦККНАТОДонецкМакеевкаЯсиноватаяВ мире
 
 
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