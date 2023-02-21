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МИД обвинил США в политике, направленной на подрыв нацбезопасности России - РИА Новости, 21.02.2023
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МИД обвинил США в политике, направленной на подрыв нацбезопасности России
МИД обвинил США в политике, направленной на подрыв нацбезопасности России - РИА Новости, 21.02.2023
МИД обвинил США в политике, направленной на подрыв нацбезопасности России
В российском МИД считают, что есть основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T20:35
2023-02-21T20:35
сша
россия
в мире
договор снв-3
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В российском МИД считают, что есть основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России. "Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закрепленным в преамбуле ДСНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых зиждется Договор и без которых он не был бы заключен. Фактически речь идет о коренном изменении обстоятельств по сравнению с существовавшими на момент заключения ДСНВ", - говорится в размещенном на сайте министерства заявлении.
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сша, россия, в мире, договор снв-3
США, Россия, В мире, Договор СНВ-3
20:35 21.02.2023
 
МИД обвинил США в политике, направленной на подрыв нацбезопасности России

МИД считает, что США проводят политику, направленную на подрыв нацбезопасности России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В российском МИД считают, что есть основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России.
"Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закрепленным в преамбуле ДСНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых зиждется Договор и без которых он не был бы заключен. Фактически речь идет о коренном изменении обстоятельств по сравнению с существовавшими на момент заключения ДСНВ", - говорится в размещенном на сайте министерства заявлении.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 20:26
Ведение дел с США в обычном режиме больше невозможно, заявил МИД
 
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