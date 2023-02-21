https://ria.ru/20230221/natsbezopasnost-1853554288.html

МИД обвинил США в политике, направленной на подрыв нацбезопасности России

МИД обвинил США в политике, направленной на подрыв нацбезопасности России - РИА Новости, 21.02.2023

МИД обвинил США в политике, направленной на подрыв нацбезопасности России

В российском МИД считают, что есть основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T20:35

2023-02-21T20:35

2023-02-21T20:35

сша

россия

в мире

договор снв-3

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В российском МИД считают, что есть основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России. "Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закрепленным в преамбуле ДСНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых зиждется Договор и без которых он не был бы заключен. Фактически речь идет о коренном изменении обстоятельств по сравнению с существовавшими на момент заключения ДСНВ", - говорится в размещенном на сайте министерства заявлении.

https://ria.ru/20230221/ssha-1853553458.html

сша

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сша, россия, в мире, договор снв-3