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Фальков объяснил почему Россия не может выйти из Болонской системы - РИА Новости, 21.02.2023
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Фальков объяснил почему Россия не может выйти из Болонской системы
Фальков объяснил почему Россия не может выйти из Болонской системы - РИА Новости, 21.02.2023
Фальков объяснил почему Россия не может выйти из Болонской системы
Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить оттуда не может, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:12
2023-02-21T22:15
общество
россия
валерий фальков
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить оттуда не может, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. В мае 2022 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли. В декабре пресс-служба Минобрнауки России сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Навигатор абитуриента
15:12 21.02.2023 (обновлено: 22:15 21.02.2023)
 
Фальков объяснил почему Россия не может выйти из Болонской системы

Минобрнауки: Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить оттуда не может

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить оттуда не может, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Это новый этап развития системы высшего образования. Это ни в коем случае не возврат к прошлому. Президент (РФ Владимир Путин) прямо сказал: надо взять лучшее, что было в советском периоде, посмотреть лучше наработки, лучшиеи практики, которые были у нас последние 20 лет. То, что, как вы говорите, ассоциируется с Болонской системой. Правда, я бы не привязывался к ней, потому что мы туда не входили и поэтому и выходить оттуда мы не можем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В мае 2022 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.
В декабре пресс-служба Минобрнауки России сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.
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