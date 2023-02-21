https://ria.ru/20230221/minobrnauki-1853459009.html

Фальков объяснил почему Россия не может выйти из Болонской системы

Фальков объяснил почему Россия не может выйти из Болонской системы - РИА Новости, 21.02.2023

Фальков объяснил почему Россия не может выйти из Болонской системы

Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить оттуда не может, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:12

2023-02-21T15:12

2023-02-21T22:15

общество

россия

валерий фальков

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить оттуда не может, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. В мае 2022 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли. В декабре пресс-служба Минобрнауки России сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853328331.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, валерий фальков, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, навигатор абитуриента