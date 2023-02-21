15:12 21.02.2023 (обновлено: 22:15 21.02.2023)
Фальков объяснил почему Россия не может выйти из Болонской системы
Минобрнауки: Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить оттуда не может
Студенты в аудитории. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить оттуда не может, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Это новый этап развития системы высшего образования. Это ни в коем случае не возврат к прошлому. Президент (РФ Владимир Путин) прямо сказал: надо взять лучшее, что было в советском периоде, посмотреть лучше наработки, лучшиеи практики, которые были у нас последние 20 лет. То, что, как вы говорите, ассоциируется с Болонской системой. Правда, я бы не привязывался к ней, потому что мы туда не входили и поэтому и выходить оттуда мы не можем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В мае 2022 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.
В декабре пресс-служба Минобрнауки России сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.
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