https://ria.ru/20230221/magistratura-1853461029.html
Фальков рассказал, зачем чаще всего идут в магистратуру
Фальков рассказал, зачем чаще всего идут в магистратуру - РИА Новости, 21.02.2023
Фальков рассказал, зачем чаще всего идут в магистратуру
Зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями, новую систему образования необходимо сбалансировать так, чтобы в магистратуру шли те, кому знания... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:18
2023-02-21T15:18
2023-02-21T15:19
общество
россия
валерий фальков
владимир путин
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748868967_0:0:3144:1768_1920x0_80_0_0_a5901335a5c33785cd45c6cd55c54139.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями, новую систему образования необходимо сбалансировать так, чтобы в магистратуру шли те, кому знания действительно необходимы, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "У нас сегодня есть небольшие сложности, связанные с тем, что зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями. Так вот важно сделать так, чтобы в новой системе было сбалансировано, в магистратуру должны идти за знаниями, туда должен идти тот, кому эти знания действительно необходимы", - сказал Фальков в эфире телеканала "Россия 24". Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России необходимо вернуться к традиционной системе образования, обучение по которой составляет 4-6 лет.
https://ria.ru/20230221/minobrnauki-1853459009.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748868967_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f32ccc1775b4ad115d2331cc355f5bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
15:18 21.02.2023 (обновлено: 15:19 21.02.2023)
Фальков рассказал, зачем чаще всего идут в магистратуру
Глава Минобрнауки Фальков: зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями