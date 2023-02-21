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Фальков рассказал, зачем чаще всего идут в магистратуру - РИА Новости, 21.02.2023
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Фальков рассказал, зачем чаще всего идут в магистратуру
Фальков рассказал, зачем чаще всего идут в магистратуру - РИА Новости, 21.02.2023
Фальков рассказал, зачем чаще всего идут в магистратуру
Зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями, новую систему образования необходимо сбалансировать так, чтобы в магистратуру шли те, кому знания... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:18
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общество
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валерий фальков
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями, новую систему образования необходимо сбалансировать так, чтобы в магистратуру шли те, кому знания действительно необходимы, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "У нас сегодня есть небольшие сложности, связанные с тем, что зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями. Так вот важно сделать так, чтобы в новой системе было сбалансировано, в магистратуру должны идти за знаниями, туда должен идти тот, кому эти знания действительно необходимы", - сказал Фальков в эфире телеканала "Россия 24". Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России необходимо вернуться к традиционной системе образования, обучение по которой составляет 4-6 лет.
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
15:18 21.02.2023 (обновлено: 15:19 21.02.2023)
 
Фальков рассказал, зачем чаще всего идут в магистратуру

Глава Минобрнауки Фальков: зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями, новую систему образования необходимо сбалансировать так, чтобы в магистратуру шли те, кому знания действительно необходимы, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"У нас сегодня есть небольшие сложности, связанные с тем, что зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями. Так вот важно сделать так, чтобы в новой системе было сбалансировано, в магистратуру должны идти за знаниями, туда должен идти тот, кому эти знания действительно необходимы", - сказал Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России необходимо вернуться к традиционной системе образования, обучение по которой составляет 4-6 лет.
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ОбществоРоссияВалерий ФальковВладимир ПутинНавигатор абитуриента
 
 
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