https://ria.ru/20230221/magistratura-1853461029.html

Фальков рассказал, зачем чаще всего идут в магистратуру

Фальков рассказал, зачем чаще всего идут в магистратуру - РИА Новости, 21.02.2023

Фальков рассказал, зачем чаще всего идут в магистратуру

Зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями, новую систему образования необходимо сбалансировать так, чтобы в магистратуру шли те, кому знания... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:18

2023-02-21T15:18

2023-02-21T15:19

общество

россия

валерий фальков

владимир путин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями, новую систему образования необходимо сбалансировать так, чтобы в магистратуру шли те, кому знания действительно необходимы, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "У нас сегодня есть небольшие сложности, связанные с тем, что зачастую в магистратуру идут за дипломом, а не за знаниями. Так вот важно сделать так, чтобы в новой системе было сбалансировано, в магистратуру должны идти за знаниями, туда должен идти тот, кому эти знания действительно необходимы", - сказал Фальков в эфире телеканала "Россия 24". Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России необходимо вернуться к традиционной системе образования, обучение по которой составляет 4-6 лет.

https://ria.ru/20230221/minobrnauki-1853459009.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фальков, владимир путин, навигатор абитуриента