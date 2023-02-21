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Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии - РИА Новости, 21.02.2023
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Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии
Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии - РИА Новости, 21.02.2023
Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:12
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александр лукашенко
абхазия
белоруссия
аслан бжания
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МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого"."Диалог с президентом Абхазии идет прямо в эти минуты во Дворце (Независимости в Минске – ред.)", - говорится в сообщении.Президент Абхазии Бжания прибыл в Белоруссию, сообщила ранее его пресс-служба. По ее данным, Бжания обсудит с Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества.
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александр лукашенко, абхазия, белоруссия, аслан бжания
Александр Лукашенко, Абхазия, Белоруссия, Аслан Бжания
12:12 21.02.2023 (обновлено: 12:18 21.02.2023)
 
Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии

Глава Белоруссии Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии Бжанией

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".
"Диалог с президентом Абхазии идет прямо в эти минуты во Дворце (Независимости в Минске – ред.)", - говорится в сообщении.
Президент Абхазии Бжания прибыл в Белоруссию, сообщила ранее его пресс-служба. По ее данным, Бжания обсудит с Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества.
Сухум, Абхазия - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 23:26
Власти Абхазии назвали сообщения о вхождении в состав России ложными
 
Александр ЛукашенкоАбхазияБелоруссияАслан Бжания
 
 
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