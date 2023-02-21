https://ria.ru/20230221/lukashenko-1853373218.html
Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии
Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии - РИА Новости, 21.02.2023
Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:12
2023-02-21T12:12
2023-02-21T12:18
александр лукашенко
абхазия
белоруссия
аслан бжания
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МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого"."Диалог с президентом Абхазии идет прямо в эти минуты во Дворце (Независимости в Минске – ред.)", - говорится в сообщении.Президент Абхазии Бжания прибыл в Белоруссию, сообщила ранее его пресс-служба. По ее данным, Бжания обсудит с Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества.
https://ria.ru/20230219/abkhaziya-1853034264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, абхазия, белоруссия, аслан бжания
Александр Лукашенко, Абхазия, Белоруссия, Аслан Бжания
12:12 21.02.2023 (обновлено: 12:18 21.02.2023)
Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии
Глава Белоруссии Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии Бжанией