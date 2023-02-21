https://ria.ru/20230221/lukashenko-1853373218.html

Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии

Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии - РИА Новости, 21.02.2023

Лукашенко начал встречу с президентом Абхазии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:12

2023-02-21T12:12

2023-02-21T12:18

александр лукашенко

абхазия

белоруссия

аслан бжания

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МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в Минске встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого"."Диалог с президентом Абхазии идет прямо в эти минуты во Дворце (Независимости в Минске – ред.)", - говорится в сообщении.Президент Абхазии Бжания прибыл в Белоруссию, сообщила ранее его пресс-служба. По ее данным, Бжания обсудит с Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества.

https://ria.ru/20230219/abkhaziya-1853034264.html

абхазия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, абхазия, белоруссия, аслан бжания