08:46 21.02.2023 (обновлено: 08:51 21.02.2023)
На Западе не определились с целями конфликта на Украине, заявили в Литве
Глава МИД Литвы Ландсбергис: на Западе нет согласия по преследуемым на Украине целей
© AP Photo / Mindaugas KulbisВильнюс
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Среди стран Запада нет согласия относительно преследуемых ими целей в конфликте на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
"Мой главный вопрос - почему мы никогда не обсуждали конечную цель? Единственные обсуждения или идеи... касаются переговоров и мирных процессов", - приводит издание слова Ландсбергиса. Это заставляет нервничать людей из Прибалтики, признался он.
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По словам министра, неспособность определить цели и обсудить их оставляет возможность для маневра тем, кто "колеблется".
Отмечается, что из-за отсутствия согласованных целей помощь Украине принимает нерегулярный характер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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