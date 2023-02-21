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В Нижегородской области планируют заменить около 2400 лифтов

В Нижегородской области планируют заменить около 2400 лифтов - РИА Новости, 21.02.2023

В Нижегородской области планируют заменить около 2400 лифтов

Правительство Нижегородской области и компания "ДОМ.РФ" договорились о реализации проекта замены около 2400 лифтов в жилых домах региона до 2025 года, сообщил... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:17

2023-02-21T10:17

2023-02-21T10:17

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

"дом.рф"

виталий мутко

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев — РИА Новости. Правительство Нижегородской области и компания "ДОМ.РФ" договорились о реализации проекта замены около 2400 лифтов в жилых домах региона до 2025 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Решение о реализации столь масштабного проекта принял по итогам стратегической сессии регионального совета, которая прошла в декабре 2022 года. Много там обсуждали с главами муниципалитетов вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе капитального ремонта. Замена лифта – одна из самых затратных его составляющих. Многие такие механизмы работают еще с советских времен. Любая поломка – серьезный стресс для жителей, особенно для пожилых людей, молодых мам. Комплексное обновление позволит сделать работу лифтов безопаснее, экономичнее и эффективнее. Запуск проекта стал возможным благодаря нашему сотрудничеству с ДОМ.РФ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Соответствующий договор о поставке лифтов между Фондом капитального ремонта Нижегородской области и Щербинским лифтостроительным заводом был заключен 18 февраля. "Проект с Нижегородской областью - пример качественного взаимодействия бизнеса и субъектов РФ в рамках программ капремонта жилья. Совместными усилиями был выработан экономически эффективный для региона и предприятия механизм финансирования замены устаревшего оборудования. Важно, чтобы и необходимые конкурсные процедуры были максимально прозрачными. У Щербинского лифтостроительного завода как у крупнейшего производителя лифтов в стране есть все компетенции для выполнения заказов такого масштаба. Первые подъемники поступят в города Нижегородской области уже весной, это будут современные, комфортные и, главное, безопасные лифты", - приводятся в сообщении слова гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко. Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что замена планируемого количества лифтов по стандартной процедуре заняла бы 8-10 лет и повлекла бы за собой значительное сокращение основных видов работ при капремонте многоквартирных домов, таких как обновление кровли, фасадов, инженерных сетей. Механизм, разработанный совместно с ДОМ.РФ, позволяет выполнить программу по замене лифтов, отслуживших свыше 25 лет, в значительно более сжатые сроки. "Важно, что срок замены лифтов синхронизирован с планами управляющих компаний по ремонту подъездов. Это позволит улучшить условия проживания более чем 185 тысяч жителей региона", - добавил Никитин. На проект планируется направить более 8,5 миллиарда рублей. Часть средств уже заложена в бюджет с учетом дополнительных поправок, внесенных губернатором в законодательное собрание Нижегородской области. На 2023 год предусмотрено более 1,1 миллиарда рублей, на 2024 год - 1 миллиард рублей, на 2025 год - более 1,5 миллиарда рублей. Необходимое оборудование будет предоставлено ДОМ.РФ с беспроцентной рассрочкой платежа на 5 лет.

https://ria.ru/20221227/dolschiki-1841695749.html

https://ria.ru/20221109/obschezhitie-1830325267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нижегородская область, глеб никитин, "дом.рф", виталий мутко, россия