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В Нижегородской области планируют заменить около 2400 лифтов - РИА Новости, 21.02.2023
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Нижегородская область
https://ria.ru/20230221/lift-1853335454.html
В Нижегородской области планируют заменить около 2400 лифтов
В Нижегородской области планируют заменить около 2400 лифтов - РИА Новости, 21.02.2023
В Нижегородской области планируют заменить около 2400 лифтов
Правительство Нижегородской области и компания "ДОМ.РФ" договорились о реализации проекта замены около 2400 лифтов в жилых домах региона до 2025 года, сообщил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:17
2023-02-21T10:17
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
"дом.рф"
виталий мутко
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев — РИА Новости. Правительство Нижегородской области и компания "ДОМ.РФ" договорились о реализации проекта замены около 2400 лифтов в жилых домах региона до 2025 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Решение о реализации столь масштабного проекта принял по итогам стратегической сессии регионального совета, которая прошла в декабре 2022 года. Много там обсуждали с главами муниципалитетов вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе капитального ремонта. Замена лифта – одна из самых затратных его составляющих. Многие такие механизмы работают еще с советских времен. Любая поломка – серьезный стресс для жителей, особенно для пожилых людей, молодых мам. Комплексное обновление позволит сделать работу лифтов безопаснее, экономичнее и эффективнее. Запуск проекта стал возможным благодаря нашему сотрудничеству с ДОМ.РФ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Соответствующий договор о поставке лифтов между Фондом капитального ремонта Нижегородской области и Щербинским лифтостроительным заводом был заключен 18 февраля. "Проект с Нижегородской областью - пример качественного взаимодействия бизнеса и субъектов РФ в рамках программ капремонта жилья. Совместными усилиями был выработан экономически эффективный для региона и предприятия механизм финансирования замены устаревшего оборудования. Важно, чтобы и необходимые конкурсные процедуры были максимально прозрачными. У Щербинского лифтостроительного завода как у крупнейшего производителя лифтов в стране есть все компетенции для выполнения заказов такого масштаба. Первые подъемники поступят в города Нижегородской области уже весной, это будут современные, комфортные и, главное, безопасные лифты", - приводятся в сообщении слова гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко. Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что замена планируемого количества лифтов по стандартной процедуре заняла бы 8-10 лет и повлекла бы за собой значительное сокращение основных видов работ при капремонте многоквартирных домов, таких как обновление кровли, фасадов, инженерных сетей. Механизм, разработанный совместно с ДОМ.РФ, позволяет выполнить программу по замене лифтов, отслуживших свыше 25 лет, в значительно более сжатые сроки. "Важно, что срок замены лифтов синхронизирован с планами управляющих компаний по ремонту подъездов. Это позволит улучшить условия проживания более чем 185 тысяч жителей региона", - добавил Никитин. На проект планируется направить более 8,5 миллиарда рублей. Часть средств уже заложена в бюджет с учетом дополнительных поправок, внесенных губернатором в законодательное собрание Нижегородской области. На 2023 год предусмотрено более 1,1 миллиарда рублей, на 2024 год - 1 миллиард рублей, на 2025 год - более 1,5 миллиарда рублей. Необходимое оборудование будет предоставлено ДОМ.РФ с беспроцентной рассрочкой платежа на 5 лет.
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нижегородская область, глеб никитин, "дом.рф", виталий мутко, россия
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, "Дом.РФ", Виталий Мутко, Россия
10:17 21.02.2023
 
В Нижегородской области планируют заменить около 2400 лифтов

Нижегородская область и "ДОМ.РФ" договорились о замене около 2400 лифтов до 2025 года

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкКнопки вызова этажа в кабине лифта в жилом доме
Кнопки вызова этажа в кабине лифта в жилом доме - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кнопки вызова этажа в кабине лифта в жилом доме. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев — РИА Новости. Правительство Нижегородской области и компания "ДОМ.РФ" договорились о реализации проекта замены около 2400 лифтов в жилых домах региона до 2025 года, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Решение о реализации столь масштабного проекта принял по итогам стратегической сессии регионального совета, которая прошла в декабре 2022 года. Много там обсуждали с главами муниципалитетов вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе капитального ремонта. Замена лифта – одна из самых затратных его составляющих. Многие такие механизмы работают еще с советских времен. Любая поломка – серьезный стресс для жителей, особенно для пожилых людей, молодых мам. Комплексное обновление позволит сделать работу лифтов безопаснее, экономичнее и эффективнее. Запуск проекта стал возможным благодаря нашему сотрудничеству с ДОМ.РФ", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Соответствующий договор о поставке лифтов между Фондом капитального ремонта Нижегородской области и Щербинским лифтостроительным заводом был заключен 18 февраля.
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"Проект с Нижегородской областью - пример качественного взаимодействия бизнеса и субъектов РФ в рамках программ капремонта жилья. Совместными усилиями был выработан экономически эффективный для региона и предприятия механизм финансирования замены устаревшего оборудования. Важно, чтобы и необходимые конкурсные процедуры были максимально прозрачными. У Щербинского лифтостроительного завода как у крупнейшего производителя лифтов в стране есть все компетенции для выполнения заказов такого масштаба. Первые подъемники поступят в города Нижегородской области уже весной, это будут современные, комфортные и, главное, безопасные лифты", - приводятся в сообщении слова гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что замена планируемого количества лифтов по стандартной процедуре заняла бы 8-10 лет и повлекла бы за собой значительное сокращение основных видов работ при капремонте многоквартирных домов, таких как обновление кровли, фасадов, инженерных сетей. Механизм, разработанный совместно с ДОМ.РФ, позволяет выполнить программу по замене лифтов, отслуживших свыше 25 лет, в значительно более сжатые сроки. "Важно, что срок замены лифтов синхронизирован с планами управляющих компаний по ремонту подъездов. Это позволит улучшить условия проживания более чем 185 тысяч жителей региона", - добавил Никитин.
На проект планируется направить более 8,5 миллиарда рублей. Часть средств уже заложена в бюджет с учетом дополнительных поправок, внесенных губернатором в законодательное собрание Нижегородской области. На 2023 год предусмотрено более 1,1 миллиарда рублей, на 2024 год - 1 миллиард рублей, на 2025 год - более 1,5 миллиарда рублей. Необходимое оборудование будет предоставлено ДОМ.РФ с беспроцентной рассрочкой платежа на 5 лет.
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