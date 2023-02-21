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Румыния приостановит деятельность Российского центра культуры и науки - РИА Новости, 21.02.2023
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Румыния приостановит деятельность Российского центра культуры и науки
Румыния приостановит деятельность Российского центра культуры и науки - РИА Новости, 21.02.2023
Румыния приостановит деятельность Российского центра культуры и науки
Министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ),... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T15:22
2023-02-21T15:29
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бухарест
россия
богдан ауреску
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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ), сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства, решение вызвано якобы пропагандой и дезинформацией со стороны центра."По просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван во вторник, 21 февраля в штаб-квартиру МИД, чтобы получить уведомление о решении румынских властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в Румынии", - сообщается на сайте МИД.По версии властей Румынии, РЦНК занимается "действиями по искажению реальности и исторической правды для румынского общества", тем самым перестав укреплять культурные связи между двумя государствами."Государственный секретарь по стратегическим вопросам передал решительное неодобрение румынской стороной постоянных попыток российской стороны гибридных атак и дезинформации путем усечения и преднамеренной манипуляции реальностью и призвал последнюю отказаться от такой практики", - подчеркнули в МИД Румынии.Приостановка деятельности Центра произойдет не позднее 20 августа 2023 года, к этому времени должны быть завершены административные процедуры, связанные с этой мерой.Российский центр культуры и науки в Бухаресте создан на основании Соглашения между правительствами Румынии и России, подписанного в Москве 9 июля 2013 года. Представительство РЦНК было официально открыто в Бухаресте 15 мая 2015 года.
https://ria.ru/20230103/litva-1842992843.html
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румыния, в мире, бухарест, россия, богдан ауреску, рцнк
Румыния, В мире, Бухарест, Россия, Богдан Ауреску, РЦНК
15:22 21.02.2023 (обновлено: 15:29 21.02.2023)
 
Румыния приостановит деятельность Российского центра культуры и науки

Власти Румынии приостановят деятельность Российского центра культуры и науки

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ), сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства, решение вызвано якобы пропагандой и дезинформацией со стороны центра.
"По просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван во вторник, 21 февраля в штаб-квартиру МИД, чтобы получить уведомление о решении румынских властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в Румынии", - сообщается на сайте МИД.
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По версии властей Румынии, РЦНК занимается "действиями по искажению реальности и исторической правды для румынского общества", тем самым перестав укреплять культурные связи между двумя государствами.
"Государственный секретарь по стратегическим вопросам передал решительное неодобрение румынской стороной постоянных попыток российской стороны гибридных атак и дезинформации путем усечения и преднамеренной манипуляции реальностью и призвал последнюю отказаться от такой практики", - подчеркнули в МИД Румынии.
Приостановка деятельности Центра произойдет не позднее 20 августа 2023 года, к этому времени должны быть завершены административные процедуры, связанные с этой мерой.
Российский центр культуры и науки в Бухаресте создан на основании Соглашения между правительствами Румынии и России, подписанного в Москве 9 июля 2013 года. Представительство РЦНК было официально открыто в Бухаресте 15 мая 2015 года.
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