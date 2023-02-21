https://ria.ru/20230221/kultura-1853462534.html

Румыния приостановит деятельность Российского центра культуры и науки

Румыния приостановит деятельность Российского центра культуры и науки - РИА Новости, 21.02.2023

Румыния приостановит деятельность Российского центра культуры и науки

Министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ),... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:22

2023-02-21T15:22

2023-02-21T15:29

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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ), сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства, решение вызвано якобы пропагандой и дезинформацией со стороны центра."По просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван во вторник, 21 февраля в штаб-квартиру МИД, чтобы получить уведомление о решении румынских властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в Румынии", - сообщается на сайте МИД.По версии властей Румынии, РЦНК занимается "действиями по искажению реальности и исторической правды для румынского общества", тем самым перестав укреплять культурные связи между двумя государствами."Государственный секретарь по стратегическим вопросам передал решительное неодобрение румынской стороной постоянных попыток российской стороны гибридных атак и дезинформации путем усечения и преднамеренной манипуляции реальностью и призвал последнюю отказаться от такой практики", - подчеркнули в МИД Румынии.Приостановка деятельности Центра произойдет не позднее 20 августа 2023 года, к этому времени должны быть завершены административные процедуры, связанные с этой мерой.Российский центр культуры и науки в Бухаресте создан на основании Соглашения между правительствами Румынии и России, подписанного в Москве 9 июля 2013 года. Представительство РЦНК было официально открыто в Бухаресте 15 мая 2015 года.

https://ria.ru/20230103/litva-1842992843.html

https://ria.ru/20230202/kultura-1849367278.html

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румыния, в мире, бухарест, россия, богдан ауреску, рцнк