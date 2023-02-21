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Культура должна пробуждать лучшие качества в людях, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230221/kultura-1853432896.html
Культура должна пробуждать лучшие качества в людях, заявил Путин
Культура должна пробуждать лучшие качества в людях, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
Культура должна пробуждать лучшие качества в людях, заявил Путин
Государство будет поддерживать культуру, но она должна пробуждать лучшие качества, а не разрушать общество, развитие культурной сферы станет одним из... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:52
2023-02-21T13:52
культура
донбасс
россия
новороссия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Государство будет поддерживать культуру, но она должна пробуждать лучшие качества, а не разрушать общество, развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию. По его словам, свободное развитие общества - это готовность брать ответственность за себя, за близких. за страну. Эти качества закладываются с детских лет, в семье, крайне важны также система образования, отечественна культура, отметил глава государства. "Используя ресурсы фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив, института развития интернета, государство будет поддерживать все формы творческого поиска, современные и традиционные искусства, реализм и авангард, классику и новаторство. Дело не в жанрах и направлении, культура призвана служить добру, красоте гармонии, размышлять над порой очень сложными, противоречивыми вопросам жизни и. главное, не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества", - отметил Путин в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни в Донбассе и Новороссии, где нужно отремонтировать и оснастить сотни объектов культуры. "То, что дает людям возможность ощутить взаимосвязь прошлого и настоящего, связать это с будущим, ощутить принадлежность к единому культурному, историческому, образовательному пространству многовековой великой России", - добавил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230216/institut-1852304903.html
https://ria.ru/20230209/kultura-1850745471.html
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донбасс, россия, новороссия, владимир путин, общество
Культура, Донбасс, Россия, Новороссия, Владимир Путин, Общество
13:52 21.02.2023
 
Культура должна пробуждать лучшие качества в людях, заявил Путин

Путин: культура должна пробуждать лучшие качества в людях, государство поддержит ее

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Государство будет поддерживать культуру, но она должна пробуждать лучшие качества, а не разрушать общество, развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.
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По его словам, свободное развитие общества - это готовность брать ответственность за себя, за близких. за страну. Эти качества закладываются с детских лет, в семье, крайне важны также система образования, отечественна культура, отметил глава государства.
"Используя ресурсы фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив, института развития интернета, государство будет поддерживать все формы творческого поиска, современные и традиционные искусства, реализм и авангард, классику и новаторство. Дело не в жанрах и направлении, культура призвана служить добру, красоте гармонии, размышлять над порой очень сложными, противоречивыми вопросам жизни и. главное, не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества", - отметил Путин в ходе послания Федеральному собранию.
По его словам, развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни в Донбассе и Новороссии, где нужно отремонтировать и оснастить сотни объектов культуры.
"То, что дает людям возможность ощутить взаимосвязь прошлого и настоящего, связать это с будущим, ощутить принадлежность к единому культурному, историческому, образовательному пространству многовековой великой России", - добавил Путин.
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КультураДонбассРоссияНовороссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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