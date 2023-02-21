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Экс-замглавы разведки НАТО не верит в возможность Украины вернуть Крым - РИА Новости, 21.02.2023
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Экс-замглавы разведки НАТО не верит в возможность Украины вернуть Крым
Экс-замглавы разведки НАТО не верит в возможность Украины вернуть Крым - РИА Новости, 21.02.2023
Экс-замглавы разведки НАТО не верит в возможность Украины вернуть Крым
Украина практически не имеет шансов вернуть себе Крым, считает бывший заместитель главы Управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:04
2023-02-21T16:04
в мире
украина
нато
республика крым
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ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Украина практически не имеет шансов вернуть себе Крым, считает бывший заместитель главы Управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик. "По моей твердой оценке, страшно трудно будет вернуть Крым. Я был бы даже близок к утверждению, что это невозможно", - сказал Стружик в эфире радиостанции RMF FM. "Но, конечно, всем сердцем желаю Украине, чтобы она этот полуостров вернула", - добавил он. При этом генерал уверен, что противостояние на Украине рано или поздно закончится переговорами, а дипломатические решения появятся еще в текущем году. "Наш опыт последних нескольких десятков лет показывает, что ни одна война не заканчивается так, как мы того ожидаем. Афганистан ли, Ирак ли и даже определенные балканские решения до сегодняшнего дня оспариваются. Точно в какой-то момент наступит дипломатический элемент. В какой-то момент какие-то решения будут положены на стол, дипломатические решения о перемирии появятся еще в этом году", - сказал он.
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в мире, украина, нато, республика крым
В мире, Украина, НАТО, Республика Крым
16:04 21.02.2023
 
Экс-замглавы разведки НАТО не верит в возможность Украины вернуть Крым

Экс-замглавы разведки НАТО Ярослав Стружик не верит в возможность Украины вернуть Крым

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкАндреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Андреевский флаг в Севастополе. Архивное фото
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ВАРШАВА , 21 фев – РИА Новости. Украина практически не имеет шансов вернуть себе Крым, считает бывший заместитель главы Управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик.
"По моей твердой оценке, страшно трудно будет вернуть Крым. Я был бы даже близок к утверждению, что это невозможно", - сказал Стружик в эфире радиостанции RMF FM.
"Но, конечно, всем сердцем желаю Украине, чтобы она этот полуостров вернула", - добавил он.
При этом генерал уверен, что противостояние на Украине рано или поздно закончится переговорами, а дипломатические решения появятся еще в текущем году.
"Наш опыт последних нескольких десятков лет показывает, что ни одна война не заканчивается так, как мы того ожидаем. Афганистан ли, Ирак ли и даже определенные балканские решения до сегодняшнего дня оспариваются. Точно в какой-то момент наступит дипломатический элемент. В какой-то момент какие-то решения будут положены на стол, дипломатические решения о перемирии появятся еще в этом году", - сказал он.
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