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РЭЦ расскажет об особенностях выхода на рынок ЮАР - РИА Новости, 21.02.2023
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РЭЦ расскажет об особенностях выхода на рынок ЮАР
РЭЦ расскажет об особенностях выхода на рынок ЮАР - РИА Новости, 21.02.2023
РЭЦ расскажет об особенностях выхода на рынок ЮАР
Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) 2 марта в 10.00 мск проведет новую международную консультацию на тему "Особенности выхода на рынок и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:44
2023-02-21T12:44
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) 2 марта в 10.00 мск проведет новую международную консультацию на тему "Особенности выхода на рынок и ведения бизнеса в ЮАР", сообщает центр."На консультации сотрудники РЭЦ расскажут об особенностях внутреннего регулирования в стране, специфике ведения бизнеса и поиска контрагентов, а также о верхнеуровневой проверке потенциальных партнеров", - говорится в сообщении.Там уточняется, что особое внимание будет уделяться вопросам использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки группы РЭЦ.После выступлений спикеров пройдет сессия "Вопрос-ответ", на которой у экспортеров будет возможность получить ответы на интересующие вопросы.Регистрация доступна на сайте РЭЦ.
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россия, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
12:44 21.02.2023
 

РЭЦ расскажет об особенностях выхода на рынок ЮАР

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) 2 марта в 10.00 мск проведет новую международную консультацию на тему "Особенности выхода на рынок и ведения бизнеса в ЮАР", сообщает центр.

"На консультации сотрудники РЭЦ расскажут об особенностях внутреннего регулирования в стране, специфике ведения бизнеса и поиска контрагентов, а также о верхнеуровневой проверке потенциальных партнеров", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что особое внимание будет уделяться вопросам использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки группы РЭЦ.

После выступлений спикеров пройдет сессия "Вопрос-ответ", на которой у экспортеров будет возможность получить ответы на интересующие вопросы.

Регистрация доступна на сайте РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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РЭЦ: увеличена компенсация на доставку промпродукции для экспортеров России
 
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