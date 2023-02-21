https://ria.ru/20230221/konsultatsiya-1853389672.html

РЭЦ расскажет об особенностях выхода на рынок ЮАР

РЭЦ расскажет об особенностях выхода на рынок ЮАР - РИА Новости, 21.02.2023

РЭЦ расскажет об особенностях выхода на рынок ЮАР

Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) 2 марта в 10.00 мск проведет новую международную консультацию на тему "Особенности выхода на рынок и... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:44

2023-02-21T12:44

2023-02-21T12:44

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) 2 марта в 10.00 мск проведет новую международную консультацию на тему "Особенности выхода на рынок и ведения бизнеса в ЮАР", сообщает центр."На консультации сотрудники РЭЦ расскажут об особенностях внутреннего регулирования в стране, специфике ведения бизнеса и поиска контрагентов, а также о верхнеуровневой проверке потенциальных партнеров", - говорится в сообщении.Там уточняется, что особое внимание будет уделяться вопросам использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки группы РЭЦ.После выступлений спикеров пройдет сессия "Вопрос-ответ", на которой у экспортеров будет возможность получить ответы на интересующие вопросы.Регистрация доступна на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230209/kompensatsiya-1850954783.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)