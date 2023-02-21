РЭЦ расскажет об особенностях выхода на рынок ЮАР
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) 2 марта в 10.00 мск проведет новую международную консультацию на тему "Особенности выхода на рынок и ведения бизнеса в ЮАР", сообщает центр.
"На консультации сотрудники РЭЦ расскажут об особенностях внутреннего регулирования в стране, специфике ведения бизнеса и поиска контрагентов, а также о верхнеуровневой проверке потенциальных партнеров", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что особое внимание будет уделяться вопросам использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки группы РЭЦ.
После выступлений спикеров пройдет сессия "Вопрос-ответ", на которой у экспортеров будет возможность получить ответы на интересующие вопросы.
Регистрация доступна на сайте РЭЦ.
"На консультации сотрудники РЭЦ расскажут об особенностях внутреннего регулирования в стране, специфике ведения бизнеса и поиска контрагентов, а также о верхнеуровневой проверке потенциальных партнеров", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что особое внимание будет уделяться вопросам использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки группы РЭЦ.
После выступлений спикеров пройдет сессия "Вопрос-ответ", на которой у экспортеров будет возможность получить ответы на интересующие вопросы.
Регистрация доступна на сайте РЭЦ.