https://ria.ru/20230221/komissiya-1853359614.html
ЦБ рекомендовал установить минимальные комиссии для участников спецоперации
ЦБ рекомендовал установить минимальные комиссии для участников спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023
ЦБ рекомендовал установить минимальные комиссии для участников спецоперации
ЦБ рекомендовал банкам установить на минимальном уровне или отменить комиссии для участников специальной военной операции. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:35
2023-02-21T11:35
2023-02-21T12:00
специальная военная операция на украине
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ЦБ рекомендовал банкам установить на минимальном уровне или отменить комиссии для участников специальной военной операции.Речь идет о таких услугах, как:Регулятор предписал банкам предоставить участникам спецоперации возможность в доступной форме или через представителя заявлять о наличии оснований для сниженных комиссий, в том числе определять членов семьи, на которых должны распространиться эти меры поддержки.Кроме того, рекомендовано подробно рассказывать о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из банка в банк и снять наличные.
https://ria.ru/20230220/registratsiya-1853302020.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:35 21.02.2023 (обновлено: 12:00 21.02.2023)
ЦБ рекомендовал установить минимальные комиссии для участников спецоперации
ЦБ рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии для участников спецоперации