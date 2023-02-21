https://ria.ru/20230221/komissiya-1853359614.html

ЦБ рекомендовал установить минимальные комиссии для участников спецоперации

ЦБ рекомендовал установить минимальные комиссии для участников спецоперации - РИА Новости, 21.02.2023

ЦБ рекомендовал установить минимальные комиссии для участников спецоперации

ЦБ рекомендовал банкам установить на минимальном уровне или отменить комиссии для участников специальной военной операции. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:35

2023-02-21T11:35

2023-02-21T12:00

специальная военная операция на украине

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ЦБ рекомендовал банкам установить на минимальном уровне или отменить комиссии для участников специальной военной операции.Речь идет о таких услугах, как:Регулятор предписал банкам предоставить участникам спецоперации возможность в доступной форме или через представителя заявлять о наличии оснований для сниженных комиссий, в том числе определять членов семьи, на которых должны распространиться эти меры поддержки.Кроме того, рекомендовано подробно рассказывать о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из банка в банк и снять наличные.

https://ria.ru/20230220/registratsiya-1853302020.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)