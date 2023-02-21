https://ria.ru/20230221/kitay-1853361564.html
Авиакомпании сообщили Минтрансу о проблемах при полетах в Китай
Авиакомпании сообщили Минтрансу о проблемах при полетах в Китай - РИА Новости, 21.02.2023
Авиакомпании сообщили Минтрансу о проблемах при полетах в Китай
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские компании, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:12
2023-02-21T12:12
2023-02-21T12:12
туризм
туризм
новости - туризм
китай
москва
виталий савельев
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048282_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_0cf3a4f7b5355bd9f9dc1a4e59888c2b.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские компании, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair, пожаловалась в Минтранс на проблемы при запуске или выполнении рейсов в Китай, сообщает РБК.В письме, направленном главе Минтранса Виталию Савельеву 3 февраля, президент организации Владимир Тасун ссылается на невозможность выполнять рейсы на самолетах с двойной регистрацией. В Поднебесной не пускают в свое воздушное пространство такие борта с мая 2022 года.Кроме того, Тасун сообщил, что есть вопросы с полетами на российских Superjet, но в чем именно проблема, он не объяснил.Третья опасность — возможная потеря "исторических" слотов из-за сокращения допандемийного количества рейсов. По оценкам экспертов, их было около 200 в неделю.Сейчас из Москвы в Китай летает лишь "Аэрофлот". Из китайских перевозчиков, по данным АТОР, из Пекина в Москву совершают рейсы Air China и Hainan Airlines. Из Иркутска и Хабаровска в Харбин выполняют полеты "ИрАэро" и "Аврора".
https://ria.ru/20230220/kitay-1853155236.html
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048282_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_79d160e3fb800d17b9fddcb3932c02aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, китай, москва, виталий савельев, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Москва, Виталий Савельев, Самолеты
Авиакомпании сообщили Минтрансу о проблемах при полетах в Китай
РБК: авиакомпании сообщили Минтрансу о невозможности летать в Китай на ряде самолетов