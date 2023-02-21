https://ria.ru/20230221/kitay-1853361564.html

Авиакомпании сообщили Минтрансу о проблемах при полетах в Китай

Авиакомпании сообщили Минтрансу о проблемах при полетах в Китай - РИА Новости, 21.02.2023

Авиакомпании сообщили Минтрансу о проблемах при полетах в Китай

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские компании, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:12

2023-02-21T12:12

2023-02-21T12:12

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские компании, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair, пожаловалась в Минтранс на проблемы при запуске или выполнении рейсов в Китай, сообщает РБК.В письме, направленном главе Минтранса Виталию Савельеву 3 февраля, президент организации Владимир Тасун ссылается на невозможность выполнять рейсы на самолетах с двойной регистрацией. В Поднебесной не пускают в свое воздушное пространство такие борта с мая 2022 года.Кроме того, Тасун сообщил, что есть вопросы с полетами на российских Superjet, но в чем именно проблема, он не объяснил.Третья опасность — возможная потеря "исторических" слотов из-за сокращения допандемийного количества рейсов. По оценкам экспертов, их было около 200 в неделю.Сейчас из Москвы в Китай летает лишь "Аэрофлот". Из китайских перевозчиков, по данным АТОР, из Пекина в Москву совершают рейсы Air China и Hainan Airlines. Из Иркутска и Хабаровска в Харбин выполняют полеты "ИрАэро" и "Аврора".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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