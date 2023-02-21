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Авиакомпании сообщили Минтрансу о проблемах при полетах в Китай - РИА Новости, 21.02.2023
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Туризм
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Авиакомпании сообщили Минтрансу о проблемах при полетах в Китай
Авиакомпании сообщили Минтрансу о проблемах при полетах в Китай - РИА Новости, 21.02.2023
Авиакомпании сообщили Минтрансу о проблемах при полетах в Китай
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские компании, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:12
2023-02-21T12:12
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские компании, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair, пожаловалась в Минтранс на проблемы при запуске или выполнении рейсов в Китай, сообщает РБК.В письме, направленном главе Минтранса Виталию Савельеву 3 февраля, президент организации Владимир Тасун ссылается на невозможность выполнять рейсы на самолетах с двойной регистрацией. В Поднебесной не пускают в свое воздушное пространство такие борта с мая 2022 года.Кроме того, Тасун сообщил, что есть вопросы с полетами на российских Superjet, но в чем именно проблема, он не объяснил.Третья опасность — возможная потеря "исторических" слотов из-за сокращения допандемийного количества рейсов. По оценкам экспертов, их было около 200 в неделю.Сейчас из Москвы в Китай летает лишь "Аэрофлот". Из китайских перевозчиков, по данным АТОР, из Пекина в Москву совершают рейсы Air China и Hainan Airlines. Из Иркутска и Хабаровска в Харбин выполняют полеты "ИрАэро" и "Аврора".
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туризм, новости - туризм, китай, москва, виталий савельев, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Москва, Виталий Савельев, Самолеты
12:12 21.02.2023
 
Авиакомпании сообщили Минтрансу о проблемах при полетах в Китай

РБК: авиакомпании сообщили Минтрансу о невозможности летать в Китай на ряде самолетов

© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекина
Пассажиры в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские компании, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair, пожаловалась в Минтранс на проблемы при запуске или выполнении рейсов в Китай, сообщает РБК.
В письме, направленном главе Минтранса Виталию Савельеву 3 февраля, президент организации Владимир Тасун ссылается на невозможность выполнять рейсы на самолетах с двойной регистрацией. В Поднебесной не пускают в свое воздушное пространство такие борта с мая 2022 года.
Кроме того, Тасун сообщил, что есть вопросы с полетами на российских Superjet, но в чем именно проблема, он не объяснил.
Третья опасность — возможная потеря "исторических" слотов из-за сокращения допандемийного количества рейсов. По оценкам экспертов, их было около 200 в неделю.
Сейчас из Москвы в Китай летает лишь "Аэрофлот". Из китайских перевозчиков, по данным АТОР, из Пекина в Москву совершают рейсы Air China и Hainan Airlines. Из Иркутска и Хабаровска в Харбин выполняют полеты "ИрАэро" и "Аврора".
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