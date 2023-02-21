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Китай обвинил США в зарабатывании на украинском конфликте - РИА Новости, 21.02.2023
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Китай обвинил США в зарабатывании на украинском конфликте
Китай обвинил США в зарабатывании на украинском конфликте - РИА Новости, 21.02.2023
Китай обвинил США в зарабатывании на украинском конфликте
США постоянно кричат, что хотят защитить мир, но всегда наживаются на войне, военно-промышленный комплекс США хорошо заработал на украинском конфликте, заявил... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:39
2023-02-21T11:39
в мире
сша
китай
украина
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. США постоянно кричат, что хотят защитить мир, но всегда наживаются на войне, военно-промышленный комплекс США хорошо заработал на украинском конфликте, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "США являются крупнейшим поставщиком оружия на поле боя украинского конфликта. Вчера США объявили, что предоставят 500 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, но при этом Вашингтон продолжает распространять ложную информацию о том, что оружие поставляет Китай. Каковы их намерения? США постоянно говорят, что хотят защитить мир, но на самом деле они сильно наживаются на войне. Военно-промышленные предприятия США заработали кучу денег на украинском конфликте. Где их совесть?" - заявил дипломат. Ранее агентство Рейтер сообщило, что президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Отмечалось, что новый пакет помощи будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее пригрозил Китаю "реальными последствиями" в случае поставок оружия России, однако отказался обсуждать их детали. Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230221/kitay-1853321977.html
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в мире, сша, китай, украина
В мире, США, Китай, Украина
11:39 21.02.2023
 
Китай обвинил США в зарабатывании на украинском конфликте

МИД Китая: США кричат о защите мира, но их ВПК хорошо заработал на украинском конфликте

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. США постоянно кричат, что хотят защитить мир, но всегда наживаются на войне, военно-промышленный комплекс США хорошо заработал на украинском конфликте, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"США являются крупнейшим поставщиком оружия на поле боя украинского конфликта. Вчера США объявили, что предоставят 500 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, но при этом Вашингтон продолжает распространять ложную информацию о том, что оружие поставляет Китай. Каковы их намерения? США постоянно говорят, что хотят защитить мир, но на самом деле они сильно наживаются на войне. Военно-промышленные предприятия США заработали кучу денег на украинском конфликте. Где их совесть?" - заявил дипломат.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
08:34
СМИ в Китае объяснили, зачем США раздувают тему "угрозы" со стороны Пекина
Ранее агентство Рейтер сообщило, что президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Отмечалось, что новый пакет помощи будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.
При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее пригрозил Китаю "реальными последствиями" в случае поставок оружия России, однако отказался обсуждать их детали.
Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Флаги США и Китая на фоне здания конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
08:00
Запад провел перед Китаем русскую красную линию
 
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