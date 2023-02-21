09:56 21.02.2023 (обновлено: 09:59 21.02.2023)
Китай не эффективен как мировая фабрика, заявил глава японской компании
Глава Kyocera Танимото: ограничения США в отношении Пекина подорвали рентабельность Китая
© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Китай больше не эффективен как мировая фабрика, считает глава японской высокотехнологичной компании Kyocera Хидэо Танимото.
По данным издания, компания Kyocera, один из крупнейших производителей компонентов для чипов, телефонов, принтеров, копиров, солнечных панелей и керамических изделий, переносит производство из Китая и инвестирует в создание собственной производственной базы в Японии.
"Это работает до тех пор, пока (товары) производятся в Китае и продаются в Китае, но бизнес-модель производства в Китае и экспорта за рубеж больше нежизнеспособна", - заявил Танимото. Он добавил, что из-за того, что происходит сейчас между Вашингтоном и Пекином, стало "трудно экспортировать из Китая в некоторые регионы".
По мнению Танимото, без доступа к технологиям, затронутых ужесточением правил, теперь будет практически невозможно производить оборудование в Китае. При этом он отметил, что КНР все еще может иметь конкурентное преимущество в области программного обеспечения и искусственного интеллекта.
В октябре 2022 года министерство торговли США ограничило поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. КНР, в свою очередь, обвинила Штаты в дискриминационной торговой политике и призвала американские власти исправить "свои ошибочные действия" на благо интересов миллионов участников индустрии по всему миру.