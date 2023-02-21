https://ria.ru/20230221/kitay-1853330880.html

Китай не эффективен как мировая фабрика, заявил глава японской компании

Китай не эффективен как мировая фабрика, заявил глава японской компании - РИА Новости, 21.02.2023

Китай не эффективен как мировая фабрика, заявил глава японской компании

Китай больше не эффективен как мировая фабрика, считает глава японской высокотехнологичной компании Kyocera Хидэо Танимото. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T09:56

2023-02-21T09:56

2023-02-21T09:59

экономика

технологии

пекин

сша

китай

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Китай больше не эффективен как мировая фабрика, считает глава японской высокотехнологичной компании Kyocera Хидэо Танимото. Как заявил Танимото в интервью изданию Financial Times, ограничения США на доступ Пекина к передовым технологиям подрывают рентабельность Китая в качестве производственной базы для экспорта. По данным издания, компания Kyocera, один из крупнейших производителей компонентов для чипов, телефонов, принтеров, копиров, солнечных панелей и керамических изделий, переносит производство из Китая и инвестирует в создание собственной производственной базы в Японии. По мнению Танимото, без доступа к технологиям, затронутых ужесточением правил, теперь будет практически невозможно производить оборудование в Китае. При этом он отметил, что КНР все еще может иметь конкурентное преимущество в области программного обеспечения и искусственного интеллекта. В октябре 2022 года министерство торговли США ограничило поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. КНР, в свою очередь, обвинила Штаты в дискриминационной торговой политике и призвала американские власти исправить "свои ошибочные действия" на благо интересов миллионов участников индустрии по всему миру.

https://ria.ru/20230221/kitay-1853321977.html

https://ria.ru/20230221/kitay-1853314165.html

пекин

сша

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, пекин, сша, китай