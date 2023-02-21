Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/kherson-1853415507.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 21.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы слышны в Херсоне, сообщило издание "РБК-Украина". РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:22
2023-02-21T13:22
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_0:61:3132:1823_1920x0_80_0_0_6620834f2f9fa4e4875bbdf2e38cc42e.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Херсоне, сообщило издание "РБК-Украина". Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. "В Херсоне прозвучали взрывы. Местные телеграм-каналы сообщают, что город находится под обстрелом РСЗО с левого берега", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. В свою очередь корреспонденты издания "Общественное" также подтвердили эту информацию. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении издания в его телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_6703530e70ce61697c43cc14e0937ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
13:22 21.02.2023
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

"РБК-Украина": в Херсоне прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Херсоне, сообщило издание "РБК-Украина".
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
"В Херсоне прозвучали взрывы. Местные телеграм-каналы сообщают, что город находится под обстрелом РСЗО с левого берега", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
В свою очередь корреспонденты издания "Общественное" также подтвердили эту информацию. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении издания в его телеграм-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Они выжидают момент". Что намечается в зоне СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала