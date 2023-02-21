https://ria.ru/20230221/kherson-1853415507.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 21.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы слышны в Херсоне, сообщило издание "РБК-Украина". РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:22

2023-02-21T13:22

2023-02-21T13:22

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_0:61:3132:1823_1920x0_80_0_0_6620834f2f9fa4e4875bbdf2e38cc42e.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Херсоне, сообщило издание "РБК-Украина". Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. "В Херсоне прозвучали взрывы. Местные телеграм-каналы сообщают, что город находится под обстрелом РСЗО с левого берега", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. В свою очередь корреспонденты издания "Общественное" также подтвердили эту информацию. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении издания в его телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, херсонская область