https://ria.ru/20230221/kherson-1853415507.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 21.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы слышны в Херсоне, сообщило издание "РБК-Украина". РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:22
2023-02-21T13:22
2023-02-21T13:22
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Херсоне, сообщило издание "РБК-Украина". Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. "В Херсоне прозвучали взрывы. Местные телеграм-каналы сообщают, что город находится под обстрелом РСЗО с левого берега", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. В свою очередь корреспонденты издания "Общественное" также подтвердили эту информацию. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении издания в его телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"РБК-Украина": в Херсоне прогремели взрывы