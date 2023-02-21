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Херш отказался давать показания перед конгрессом США - РИА Новости, 21.02.2023
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Херш отказался давать показания перед конгрессом США
Херш отказался давать показания перед конгрессом США - РИА Новости, 21.02.2023
Херш отказался давать показания перед конгрессом США
Автор расследования о подрыве "Северных потоков" американский журналист Сеймур Херш заявил РИА Новости, что никогда не будет давать показания перед конгрессом... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:17
2023-02-21T17:27
конгресс сша
сша
в мире
сеймур херш
северный поток
россия
генеральная прокуратура рф
оон
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. Автор расследования о подрыве "Северных потоков" американский журналист Сеймур Херш заявил РИА Новости, что никогда не будет давать показания перед конгрессом США, а также объяснил свое неучастие в заседании Совета Безопасности ООН."Я не хожу в конгресс давать показания. Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа. Я просто пишу. Вы никогда не увидите меня дающим показания перед конгрессом. Я никогда этого не делал", - сказал Херш.Между тем во вторник в СБ ООН должно пройти запрошенное Россией заседание СБ по теме диверсии на трубопроводах "Северного потока". Отвечая на вопрос, почему он не участвует в заседании (в качестве докладчика), Херш заявил: "Потому что я все еще пишу кое-что. Это очень просто - меня приглашали множество политиков со всего мира. Я просто не делаю ничего политического. Я просто репортер. Я не участвую в ООН, я не участвую в сенате"."Только что я говорил с немцами, которые пытаются провести большую конференцию по этой теме в Институте Макса Планка или что-то вроде того", - указал Херш, намекнув, что отказался участвовать и там.Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".Повреждения на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены 26 сентября прошлого года. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
https://ria.ru/20230216/podryv-1852338644.html
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конгресс сша, сша, в мире, сеймур херш, северный поток, россия, генеральная прокуратура рф, оон, джо байден, авария на "северных потоках"
Конгресс США, США, В мире, Сеймур Херш, Северный поток, Россия, Генеральная прокуратура РФ, ООН, Джо Байден, Авария на "Северных потоках"
17:17 21.02.2023 (обновлено: 17:27 21.02.2023)
 
Херш отказался давать показания перед конгрессом США

Американский журналист Херш заявил, что никогда даст показания перед конгрессом США

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. Автор расследования о подрыве "Северных потоков" американский журналист Сеймур Херш заявил РИА Новости, что никогда не будет давать показания перед конгрессом США, а также объяснил свое неучастие в заседании Совета Безопасности ООН.
"Я не хожу в конгресс давать показания. Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа. Я просто пишу. Вы никогда не увидите меня дающим показания перед конгрессом. Я никогда этого не делал", - сказал Херш.
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Между тем во вторник в СБ ООН должно пройти запрошенное Россией заседание СБ по теме диверсии на трубопроводах "Северного потока". Отвечая на вопрос, почему он не участвует в заседании (в качестве докладчика), Херш заявил: "Потому что я все еще пишу кое-что. Это очень просто - меня приглашали множество политиков со всего мира. Я просто не делаю ничего политического. Я просто репортер. Я не участвую в ООН, я не участвую в сенате".
"Только что я говорил с немцами, которые пытаются провести большую конференцию по этой теме в Институте Макса Планка или что-то вроде того", - указал Херш, намекнув, что отказался участвовать и там.
"Неважно, что я думаю. У нас полно людей, которые говорят каждый день о том, что они думают. Я просто пытаюсь изложить то, что я знаю", - сказал журналист, отвечая на вопрос, считает ли он, что на ООН оказывается давление с тем, чтобы организация не проводила расследования подрыва "Северного потока".
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".
Повреждения на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены 26 сентября прошлого года. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
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Конгресс СШАСШАВ миреСеймур ХершСеверный потокРоссияГенеральная прокуратура РФООНДжо БайденАвария на "Северных потоках"
 
 
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